日高中生偏遠離島無故失蹤近月　遺體疑被發現伏屍海邊

本月初，一名參與長崎縣離島留學計劃的高中生椎名隼都被報告在壹岐島失蹤。長崎縣的離島留學計劃是邀請於其他縣的學生，到一些偏遠的離島上學，令這些偏遠學校能繼續辦學，有關的學生，多數都會居於島上的寄宿家庭，而失蹤的椎名隼都，與另外6名留學生及寄宿家庭4人共同生活。

日本長崎縣一名高中生，在本月初被寄宿家庭的父母報稱失蹤，至今早（20日）上午，警察在長崎縣的離島壹岐島的一個海岸，發現一個屍體，死者的衣著與高中生失蹤前相似，懷疑就是17歲的失蹤學生。

在本月1日的高校畢業禮後，就讀高中二年級的椎名，在下午4時半左右未有回家，故其寄宿家庭之後指其失蹤。椎名的親父其後亦到壹岐島的山林協助搜索，但一直未有發現。寄宿家庭表示，椎名在出門時身上僅得約1,000日圓（約59.86港元）的現金，且沒有帶上手機，加上島上的碼頭閉路電視未有拍到其身影，相信仍在島上。

傳媒曾指疑遭虐待

其後有日本八卦雜誌《週刊文春》報道，報稱懷疑椎名是因為受到寄宿家庭的虐待而離家出走，不過椎名的父母之後否認事件，並表示信賴寄宿家庭的養父母。不過有其他傳媒就報道，指椎名本身在中學時已經情緒不穩，曾向寄宿父母表示會「自殺」，並且有沉迷智能手機遊戲的傾向，因此被限制使用。報道又指，椎名在失蹤前一日試圖走入被禁止進入的房間拿取手機，及後因被撞破而放棄。其父又表示，由於兒子比較文靜不願外出，為了讓他可以有更多社會交流，故商量後才決定安排兒子到離島寄宿。

日本警方在上周派員參與搜索，並在今早於壹岐市原島的海邊發現一具倒臥的屍體，部份身體因為腐蝕而已成白骨。不過屍體身上的衣著與椎名失蹤時相約。