日10歲保齡球神童動作如「龜波氣功」屢全中 網民︰以為佢會仆低！(有片)

日本一名10歲男童打保齡球的英姿近日在網上瘋傳，其受到關注的原因他的投球姿態與眾不同，有人驚嘆如漫畫《龍珠》中的「龜波氣功」，但也有不少人笑言他看來似乎快要仆倒。
現年約10歲的「怪球手」水野聰太(Souta Mizuno)，近日在Instagram(IG)發布的短片，瞬間獲得逾12.8萬個讚好及逾1,120則留言。片段可見人仔細細的他，雙手把保齡球抱在胸前，然後向前直奔，在跑至球道前，以逆時針方向猛轉保齡球，並同時縮著身體將之投出，步伐猶如跣腳滑倒般，但結果打出全中。
網上熱話｜曾在日本一公開賽摘下亞軍
據報水野聰太自小時想成為職業保齡球手，過去幾年不斷參加海內外的賽事，並於2022年在日本一個公開賽中的9歲以下級別，獲得亞軍。去年他曾參加在新加坡、泰國及馬來西亞等地舉行的賽事，包括在泰國一個公開賽參加13歲以下組別，獲得第6名佳績。
網上熱話｜網民︰似《龍珠》又似醉拳 「我以為他要倒了」
網民對水野聰太的投球姿態議論紛紛，有人笑言他是否受到《龍珠》的影響，「看《龍珠》是有回報的」，也有人覺得他是否在耍「醉拳」；但更多人認為他的姿態實在太似想跌倒，「我以為他要跌倒了結果是全倒(保齡球樽」，「不是最優雅的動作，但絕對有效的完成他的目標！」