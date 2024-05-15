日10歲保齡球神童動作如「龜波氣功」屢全中 網民︰以為佢會仆低！(有片)

日本一名10歲男童打保齡球的英姿近日在網上瘋傳，其受到關注的原因他的投球姿態與眾不同，有人驚嘆如漫畫《龍珠》中的「龜波氣功」，但也有不少人笑言他看來似乎快要仆倒。

現年約10歲的「怪球手」水野聰太(Souta Mizuno)，近日在Instagram(IG)發布的短片，瞬間獲得逾12.8萬個讚好及逾1,120則留言。片段可見人仔細細的他，雙手把保齡球抱在胸前，然後向前直奔，在跑至球道前，以逆時針方向猛轉保齡球，並同時縮著身體將之投出，步伐猶如跣腳滑倒般，但結果打出全中。