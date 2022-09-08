日3歲女童遵從父親教導　遭幼稚園校長疏忽遺留校車內焗死

日本周一(5日)發生一宗兒童被遺留在校車內被焗死事故。女童的父親在今日(8日)出席幼稚園的家長會，指一直教育女童要遵守防疫指引及守紀律，但這偏偏成了女孩的催命符。而當時臨時擔當司機的幼稚園校長承認多項疏忽，但在記者會遭批評仍露出笑容。

日本靜岡縣牧之原市的「川崎幼稚園」。在周一發生事故，一名3歲的女童河本千奈被發現於校車內昏迷，其後送院後證實死亡。日本傳媒報道指，千奈原本跟隨同學一同坐校車上學，而當日因為原本的校車司機欠勤，故由73歲的幼稚園校長增田立義駕車，然而校長承認沒有確認好車內所有兒童都已經下車，就把車門關上，故最後把千奈遺留在車上。報道指，千奈之後被困在車內5個多小時，至放學時間才被發現，當時女童脫去上衣體溫仍達40度，車內還發現屬於千奈的空水樽，及後證實千奈是在車內中暑致死。

家長會13人不適送院

千奈父親今日出席家長說明會時透露，由於自己的家是校車的第一站，因此着女兒要按次序，在登車先的人應該是最後一個下車，同時因為疫情，也着女兒要戴好口罩，以及不要在車內談話。父親指，女兒應該還在按次序等候下車。在今日舉行的家長會，有13名包括家長及教師，因為傷痛而不適需要送院。

幼稚園的校長今日在家長會承認，沒有確認好車內所有人已下車，同時原本需要有助手跟車，不過當日的助手也只是一個兼職而有疏忽。校長又承認學校沒有好好記錄學生的出勤狀況，以致明明女童沒有告假，但老師也沒有向確認出勤。然而幼稚園的家長對校長的解釋亦感到不滿，指學校的這些問題可能下一個受害者會是自己的孩子。

校長在家長會之後，再召開記者會回應傳媒。校長在最後表示，幼稚園最後可能需要因此而被廢校，而校長之後被指疑露出笑容，再被家長等批評。而靜岡縣警方亦正向幼稚園的安全以及校長業務上疏忽致死亡方向作出調查。