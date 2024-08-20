日80歲翁騎單車橫越美國 加州至紐約6000公里之旅圓夢 途中險阻重重

日本80歲伯伯市川榮一今年3月起，花3個月時間騎單車從美國西岸到東岸，路程長達6,000公里。他途中曾被人用槍指嚇，又誤闖美軍基地，排除萬難終能圓夢。市川表示，「我希望大家知道單車旅遊的美好」，而這個信念也幫助他完成這次壯舉。 負載20公斤行李 《產經新聞》報道，新冠疫情前，市川分幾次騎單車橫越美國北部，夢想是騎車環繞美國一周。今年3月14日，他踏上騎了10多年的公路單車，帶著帳篷、睡袋、換洗衣物等20公斤重的行李袋，靠著一張美國地圖，從加州聖迭戈(San Diego)起步，朝著6,000公里外的目的地紐約進發。

靠簡單食物充飢 市川一天騎車100到數百公里，每天上午7時出發，每騎50分鐘就休息10分鐘，如此周而復始。路上陽光猛烈，他可使用太陽能電池幫手機充電，但也因此消耗大量體力。一路上，他只要看到商店就會買齊三餐，常吃即食麵、麵包夾著罐頭食品、德國香腸等簡單食物。晚上，他除了睡在帳篷內，偶爾也會在民宅的倉庫借宿，或睡在車站等地方。 途上結交朋友 市川在旅途上結識了許多朋友，例如在路邊休息時遇旁人搭訕，一個家庭接待他超過一周，跟他說「想留到何時都可以」。他還獲邀參加地方的集會、婚禮等活動。

「遇到不同人才算旅行」 一名日本男子曾帶市川參觀大型食品加工廠，他做進口牛肉生意。市川看到載滿牛肉的貨車在工廠前大排長龍，感到吃驚。該工廠一天能屠宰2,200隻牛。此外，市川也認識其他帶著寵物狗一起展開單車之旅的人，「遇到各式各樣的人才是旅行」。

被人持槍指嚇 這趟旅程並非一帆風順，他騎經阿拉巴馬州在路邊休息時，被一名持槍的司機問「從哪裡來？」，胸部還被槍的紅外線瞄準。儘管男子沒說話就離開，經油站店員提醒，市川決定搭巴士前往鄰近城鎮。

市川有次誤入空軍基地遭扣留，被大批警察包圍，花了3個半小時解釋旅行的目的及行程，最終獲釋。警員還開警車送他到小鎮，要求與他合照留念。 21歲騎車環繞九州和四國 市川21歲時騎單車環繞日本四國和九州一圈，初嘗騎車旅遊的樂趣，並下定決心「有朝一日要到美洲大陸騎車旅遊」。他73歲時開始在美國騎電單車旅行，2016年起耗時3年，6度在美國北部為主的14個州，騎了8,700公里路程。 大讚美國招牌有個性 市川以前經營裝修公司，旅途上看到各種招牌後覺得「美國的招牌很有個性，非常有趣。風景也很有特色」。他回到神奈川縣的老家後，持續透過社交媒體等管道與旅途上認識的人交流，「下次希望能邀請在美國認識的人到神奈川旅遊」。