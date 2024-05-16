早稻田大學入學試　18歲男生智能眼鏡作弊「斷正」被起訴

日本一名18歲考生涉嫌在2月參加東京早稻田大學入學試，用智能眼鏡及智能手機，拍攝及上傳試題作弊，今日(16日)被移送檢察部門。 上傳至社交平台「問答案」 網民揭發舉報 考生是東京都一間高中的高三男學生，事發在2月16日，他在早稻田大學的創造理工學院應試期間，涉嫌使用具拍照及通訊功能的智能眼鏡，拍下化學試卷內容，再將照片以無線傳輸，傳送到自己的智能手機，並上傳至社交平台X「問答案」，並根據回覆填寫在試卷內。有網民在回答後，發現考生作弊，隨即向早稻田大學作出舉報。

校方於這名考生5日後參加校內商學部的考試時，派職員在試場巡查，最終發現這名考生的眼鏡上裝設了微型鏡攝像，於是報警處理。 這名考生向警方供述，是因為先前參加大學入學共通考試成績差，未能如願進入心儀的國立大學，擔心其他大學的考試都「肥佬」，才會作弊。校方表示，已經取消這名考生的資格。 早稻田大學要求考生在入學考試期間，必須關掉具通訊功能的電子儀器，包括手提電話和可穿戴設備，並將其放入隨身的袋中。東京都警察廳今日以虛假行為妨害業務罪，將這名考生送交檢方。