昂山素姬兒子指控軍政府　拒讓患病母接受緊急治療

仍然被緬甸軍政府拘留，前緬甸國家資政昂山素姬，並兒子向傳媒表示，其母近日因為患病，但軍政府拒絕讓這位78歲的諾貝爾獎得主接受緊急的治療。

昂山素姬的兒子Kim Aris向英國廣播公司（BBC）的記者表示，其母親患病，但被軍政府阻止當地的監獄部門，為她進行緊急的治理。BBC就表示，據他們的消息人士指，昂山素姬近日因為牙痛而無法進食。不過軍政府發言人就指，昂山素姬仍然健康，並且有接受軍方以及民間的醫生檢查。