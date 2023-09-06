昂山素姬兒子指控軍政府　拒讓患病母接受緊急治療

仍然被緬甸軍政府拘留，前緬甸國家資政昂山素姬，並兒子向傳媒表示，其母近日因為患病，但軍政府拒絕讓這位78歲的諾貝爾獎得主接受緊急的治療。
昂山素姬的兒子Kim Aris向英國廣播公司（BBC）的記者表示，其母親患病，但被軍政府阻止當地的監獄部門，為她進行緊急的治理。BBC就表示，據他們的消息人士指，昂山素姬近日因為牙痛而無法進食。不過軍政府發言人就指，昂山素姬仍然健康，並且有接受軍方以及民間的醫生檢查。
兒子批評軍政治殘忍
Kim Aris短訊向BBC記者表示：「拒絕一個患病的囚犯接受建議的醫療是冷酷而殘忍的。」他指，母親近期感到不適，出現嘔吐以及嚴重的頭暈。他再指「任何人受這種牙齦的痛楚而無法進食，如果不接受治療顯然是會對健康造成風險。」BBC又指，昂山素姬的熟人透露，該位前國家資政本身有慢性的牙齦疾病及低血壓，而牙齦的問題近期開始惡化。報道又指，昂山素姬已獲提供較軟的食物以及藥用啫喱治療其牙齒的疾病。
在上月，有消費指軍政府將昂山素姬移送到首都一處建築內軟禁，但未有披露詳情。而在印尼舉行的東盟會議，緬甸的軍事政變問題仍然有被提到，東盟國家亦繼續譴責軍方持續在國內進行武力的打壓，同時緬甸也連續兩年沒有獲邀出席會議。