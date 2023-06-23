昂山素姬幼子受訪　促緬甸軍政府放人

昂山素姬的幼子，英國公民的Kim Aris在倫敦接受英國廣播公司的訪問。他表示：「我不能令我母親在監獄中受苦。」Kim表示，軍方一直沒有向他提供母親的健康狀況，他表示自己曾向緬甸大使館、英國外交部以及國際紅十字會求助，但全部都表示沒法向他提供幫助。

他表示：「在此之前，我不想在媒體上發言或是參與其中。」他表示無論是母親在1989年以及2010年先後被軟禁，也從未發聲，而今次是首次接受傳媒的訪問。他指：「我最好是遠離政治。我母親從來不想我參政，不過現在她被囚禁，而且軍方明顯是不講道理，我想我應該說出我想說。」

促加強對緬甸制裁

隨着緬甸軍方的鎮壓，包括以重型武器攻擊反抗勢力的駐地以及實施空襲，緬甸國內已造成數以萬計平民死亡，Kim Aris促請國際社會更多關注緬甸的危機。他希望國際社會做得更多，包括對軍方實施武器的禁運，以及對支援或嘗試協助的人士實施制裁。他指出緬甸即使受到國際孤立以及制裁，但仍可以進口武器以及製造武器的原材料。

不過對於其母親，被指在軍政府政變前，未有協助當地的羅興亞人，並讓軍隊對羅興亞人的種族滅絕。Kim Aris未有回應有關的批評。昂山素姬在1991年被緬甸當局禁止離境並軟禁時，Kim Aris只有14歲，而其父親，昂山素姬的丈夫在1999年因為癌症而死亡。