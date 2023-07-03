昆蟲入侵｜蚜蟲滿佈紐約居民全身　抖啖氣都可能吸入(有片)

美國紐約6月才因加拿大野火出現史上最嚴重霧霾影響，日前街頭卻湧現大量蚜蟲(Aphids)，當地民眾不僅全身沾滿昆蟲，更有不少民眾不小心「吸入」，甚至有人因此呼吸困難。不過，有專家指出，蚜蟲不至於危害公共健康安全，蟲群最遲1個星期就會散去。
頭髮、鬍子卡滿蚜蟲
這些或綠或白的蚜蟲出現時，不少紐約人驟眼以為它們是野火的殘燼，惟很快便發現，那些在街上大群飛行的是昆蟲。這些蚜蟲無處不在，紐約居民只要步出室外，很容易便沾滿一身蚜蟲，一些運氣較差或來不及躲避的民眾，則被蟲子直撲眼睛、耳朵、鼻孔，甚至用口說話或呼吸都有機會吸入蟲子。不少居民都在網上分享蚜蟲的困擾，他們頭髮、鬍子都卡滿一點點蟲子的屍體，身上亦不難發現蚜蟲的蹤影，令他們不勝困擾。
專家：代表我們環境維護得相當健康
美國自然歷史博物館館長兼昆蟲學家David Grimaldi表示，蟲群只是過渡到有翅階段的蚜蟲，並指出蚜蟲群的出現，「代表我們環境維護得相當健康」。康乃爾大學紐約州綜合害蟲管理部門的Jody Gangloff-Kaufmann則認為，蚜蟲群可能受今年偏暖的氣溫影響，提早現蹤並大量出現，儘管是反常現象，但蟲群最遲1個星期就會散去。紐約市健康與心理衛生局發言人亦表示，這些蟲群雖然惱人，但不至於危害公共健康安全。