昆蟲入侵｜蚜蟲滿佈紐約居民全身　抖啖氣都可能吸入(有片)

頭髮、鬍子卡滿蚜蟲

這些或綠或白的蚜蟲出現時，不少紐約人驟眼以為它們是野火的殘燼，惟很快便發現，那些在街上大群飛行的是昆蟲。這些蚜蟲無處不在，紐約居民只要步出室外，很容易便沾滿一身蚜蟲，一些運氣較差或來不及躲避的民眾，則被蟲子直撲眼睛、耳朵、鼻孔，甚至用口說話或呼吸都有機會吸入蟲子。不少居民都在網上分享蚜蟲的困擾，他們頭髮、鬍子都卡滿一點點蟲子的屍體，身上亦不難發現蚜蟲的蹤影，令他們不勝困擾。