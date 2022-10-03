明信片遲到42年　荷蘭64歲老婦終收到已離世家人當年問候

荷蘭一名64歲婦人近日收到姐姐寄來的明信片，不過它竟然遲到長達整整42年，這名婦人表示，獲得這個遲來的問候感覺很特別，因為明信片上署名的3名家人，當中有2人已經離世。

英國《衛報》(The Guardian)報道，這張「遲到」的明信片於1980年夏天從荷蘭布拉班特省的Hoeven寄出，寄給住在荷蘭阿姆斯特丹Nieuw-Vennep的夫婦Piet Verhoeven和Ludwina Verhoeven。上面寫著簡單的問候，並署名Ludwina Verhoeven的姐姐Veronica、姐夫Jan和舅仔Matthijs。明信片在被寄出超過40年後於上周被荷蘭郵局退回，原因是「地址無效」。 現年64歲的Ludwina Verhoeven向傳媒表示「我姐姐Veronica寄的這張明信片，姐夫4年前去世，舅仔都已經去世」，她補充說「我的丈夫Piet Verhoeven亦於今年2月過世，所以收到這張卡的感覺很特別」。Ludwina Verhoeven表示，自己的兒子看到當地新聞報道才知道這宗消息，並打電話給姐姐Veronica詢問，Veronica翻看舊相簿後確定當年他們就是在霍文的露營區渡假，明信片上的圖片正是那露營區的風景。