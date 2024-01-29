星巴克槍擊案殺手逃去無蹤 全國通輯2周無果 警方：槍手是黑幫成員

日本愛媛縣一家星巴克14日發生槍擊案，一名49歲男子胸部中彈死亡。警方證實槍手是日本黑幫成員，犯案前經過縝密計畫。他犯案後，兩度換車駕車逃逸，最後搭電車逃亡關西，目前仍逃逸無蹤。

凶手是暴力團「池田組」的幹部 根據《南海放送》及《愛媛TV》等多家媒體綜合報導，14日傍晚位於愛媛縣的星巴克永旺城川之江店，發生當街槍擊案，49歲男子石川雄一郎坐在露天咖啡座，沒想到眾目睽睽之下，突遭兇嫌持手槍擊中胸口，大量出血身亡。 警方隨即掌握凶手身分，是日本指定暴力團「池田組」的幹部，現年62歲的前谷祐一郎．並對他展開全國通緝。 案發後，愛媛縣撒下大批警網，派出200多名警方追捕，但截至28日已滿兩週，槍手仍在逃亡中。警方公布槍手的照片，身高163公分、白髮微胖。還有當時他在槍擊案現場的照片，身穿紅色夾克及米色長褲。