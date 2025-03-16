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國際
2025-03-16 17:01:35

星巴克熱飲杯蓋沒蓋緊 燙傷外賣員下體 須賠3.9億

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事發在外賣車道(drive-through)，司機拿取熱飲時被燙傷下體。(資料圖片)

事發在外賣車道(drive-through)，司機拿取熱飲時被燙傷下體。(資料圖片)

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美國加州一個陪審團於上周五裁定，星巴克(Starbucks)須向一名外賣車手，賠償5,000萬美元(約3.9億港元)，該司機因星巴克的熱飲杯蓋未蓋穩，導致下體遭嚴重燙傷。

根據2020年向加州高等法院提交的訴訟文件，外賣車手加西亞(Michael Garcia)在洛杉磯的drive-through(毋須下車可購餐的外賣車道)取飲品時，「因熱飲灑到他的大腿上，導致生殖器嚴重燒傷、毀容和神經損傷」，指控星巴克未盡到應有義務，未有妥善蓋穩杯蓋。

事發在外賣車道(drive-through)，司機拿取熱飲時被燙傷下體。(資料圖片) 事發在外賣車道(drive-through)，司機拿取熱飲時被燙傷下體。(資料圖片) 事發在外賣車道(drive-through)，司機拿取熱飲時被燙傷下體。(資料圖片)

星巴克指有責任 但金額過高

代表律師表示，加西亞當時拿取3杯飲品，其中一杯熱飲未有放好。當咖啡師將飲品交給加西亞時，該杯熱飲掉落並潑灑在他身上。據報加西亞的傷害包括身體疼痛、精神痛苦、影響生活樂趣、受羞辱、不便、悲傷、毀容、焦慮和情緒困擾等，最終獲判賠5,000萬美元。星巴克表示計劃提出上訴。公司發言人稱對加西亞表示同情，但不同意陪審團的決定，認為公司事件負有責任，但賠償金額過高。

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美國有線新聞網絡(CNN)稱，今次訴訟令人聯想起94年針對麥當勞的一宗案件，當時一名女性被熱咖啡潑灑大腿，導致三度燒傷。該案原告利貝克(Stella Liebeck)最初獲了獲判賠償300萬美元。麥當勞其後上訴，案件最終以沒透露賠價金額之下庭外和解。

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