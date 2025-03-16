星巴克熱飲杯蓋沒蓋緊 燙傷外賣員下體 須賠3.9億

美國加州一個陪審團於上周五裁定，星巴克(Starbucks)須向一名外賣車手，賠償5,000萬美元(約3.9億港元)，該司機因星巴克的熱飲杯蓋未蓋穩，導致下體遭嚴重燙傷。

根據2020年向加州高等法院提交的訴訟文件，外賣車手加西亞(Michael Garcia)在洛杉磯的drive-through(毋須下車可購餐的外賣車道)取飲品時，「因熱飲灑到他的大腿上，導致生殖器嚴重燒傷、毀容和神經損傷」，指控星巴克未盡到應有義務，未有妥善蓋穩杯蓋。