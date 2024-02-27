星洲洗廁所課程惹熱議 學費最貴5000元

在網站輸入washroom已可見37個洗廁所課程。

洗廁所都要有專業證書？新加坡政府的技能創前程個人資源庫(MySkillsFuture Portal)出現多個洗廁所課程，學費介乎110至880坡元(約640至5,120港元)，引發網民議論。課程甚受歡迎，去年有逾500人報讀。

該一站式網站列出由不同機構所提供的洗廁所專業課程，單是在網站搜尋「洗手間」(Washroom)已可見37個相關課程，最貴一個學費達880坡元。

其中一個課程列明，學員可學習到以下知識，包括清潔前的準備工夫；清理衛生設施、廁所牆壁及地板上的灰塵、碎屑、污穢和溢漏物；清潔廁所地板；清潔廁所牆壁和廁格間隔板以及使用者經常接觸到的位置；補充消耗品，以及打掃完後把工具收拾和恢復工作區域的狀態等。