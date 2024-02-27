星洲洗廁所課程惹熱議 學費最貴5000元

洗廁所都要有專業證書？新加坡政府的技能創前程個人資源庫(MySkillsFuture Portal)出現多個洗廁所課程，學費介乎110至880坡元(約640至5,120港元)，引發網民議論。課程甚受歡迎，去年有逾500人報讀。
該一站式網站列出由不同機構所提供的洗廁所專業課程，單是在網站搜尋「洗手間」(Washroom)已可見37個相關課程，最貴一個學費達880坡元。
其中一個課程列明，學員可學習到以下知識，包括清潔前的準備工夫；清理衛生設施、廁所牆壁及地板上的灰塵、碎屑、污穢和溢漏物；清潔廁所地板；清潔廁所牆壁和廁格間隔板以及使用者經常接觸到的位置；補充消耗品，以及打掃完後把工具收拾和恢復工作區域的狀態等。
新加坡技能創前程與國家環境局指，洗廁所基本課程是一項新技能資格培訓課程，於前年年底成為合格清潔公司加強培訓需求的一部分，專門為所有在職和有打算加入清潔業的人設計，冀令清潔業專業化，從而提高清潔工人工資。
當局表示，學員透過課程可學到清潔劑正確使用方式及相關安全知識，指清潔工一天打理多間廁所，如何有效完成工作甚為重要，提高技術熟練度，對其職業發展有利，而去年相關課程的報讀人數超過500名。
當地網民：無文憑不能生存
洗廁所課程引起網民討論，有人指「沒有洗廁所的專業文憑，別想當洗廁所員工了」，指未來可能連倒垃圾也需要文憑，另有人說「洗廁所也要文憑，新加坡沒有文憑真的不能生存了」。