星洲癡情男送女友出國送到登機閘口 唔知犯法惹到一身蟻

深情的代價！情侶小別，難捨難離，新加坡一名癡情男為送女友上機，買機票進入機場過境管制區卻沒登機，結果被警方拘捕。

誤墮法網

新加坡《聯合早報》報道，事發於本月12日，警方表示，該名55歲男子為了送女友上機，特地買了機票，取了登機證進入樟宜機場的過境區，卻沒打算離境，因而觸犯《基礎設施保護法令》，被警方拘捕。據悉，這法令嚴禁民眾濫用登機證進入受管制的機場範圍。

報道指，樟宜機場過境區屬於保護區，只允許準備登機前往其他目的地的旅客進入。濫用登機證進入過境區，且無意出境的違例者一經定罪，將面臨最高罰款2萬新加坡元(約11.5萬港元)，或最長監禁兩年，或兩者兼施。