星洲癡情男送女友出國送到登機閘口 唔知犯法惹到一身蟻

深情的代價！情侶小別，難捨難離，新加坡一名癡情男為送女友上機，買機票進入機場過境管制區卻沒登機，結果被警方拘捕。
誤墮法網
新加坡《聯合早報》報道，事發於本月12日，警方表示，該名55歲男子為了送女友上機，特地買了機票，取了登機證進入樟宜機場的過境區，卻沒打算離境，因而觸犯《基礎設施保護法令》，被警方拘捕。據悉，這法令嚴禁民眾濫用登機證進入受管制的機場範圍。
報道指，樟宜機場過境區屬於保護區，只允許準備登機前往其他目的地的旅客進入。濫用登機證進入過境區，且無意出境的違例者一經定罪，將面臨最高罰款2萬新加坡元(約11.5萬港元)，或最長監禁兩年，或兩者兼施。
警方呼籲
樟宜機場發言人表示，一旦持有登機證，即被視為「將會乘搭飛機」的旅客，機場已設置公告板提醒民眾。警方表示，自今年1月以來，共有16人因濫用登機證被捕。警方再次提醒民眾，樟宜機場過境區屬於受管制區域，不登機若無合理辯解，便可能觸犯法例。
「騎呢」個案
以往發生不少違例進入樟宜機場過境區的案例。2016年9月，新加坡一對男女在iPhone 7手機開賣當天，進入機場過境區的蘋果專門店購買iPhone 7，最後因沒有離境被捕。樟宜機場發言人當時受訪指，除了購物，也有「追星族」濫用登機證，進入過境區送偶像機而被捕。