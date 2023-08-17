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國際
2023-08-17 20:37:10

星洲癡情男送女友出國送到登機閘口 唔知犯法惹到一身蟻

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新加坡樟宜機場離境大堂。(資料圖片)

新加坡樟宜機場離境大堂。(資料圖片)

深情的代價！情侶小別，難捨難離，新加坡一名癡情男為送女友上機，買機票進入機場過境管制區卻沒登機，結果被警方拘捕。

誤墮法網

新加坡《聯合早報》報道，事發於本月12日，警方表示，該名55男子了送女友上機，特地了機票，取了登機證入樟宜機卻沒打算離境，因而觸犯《基礎設施保法令》，被警方拘捕。據悉，這法令嚴禁民眾濫用登機證進入受管制的機場範圍。

報道指，樟宜機場過區屬於保護區，只允登機前往其他目的地的旅客入。用登機證進，且意出境的例者一經定罪，將面臨最高罰款2萬新加坡元(11.5萬港元)，或最長禁兩年，或者兼施。

樟宜機場的室內瀑布。(資料圖片)

樟宜機場的室內瀑布。(資料圖片)

警方呼籲

樟宜機場發言人表示，一旦持有登機證，即被視為「將會乘搭飛機」的旅客，機場已設置公告板提醒民眾。警方表示，自今年1月以來，共有16人因濫用登機證被捕。警方再次提醒民眾，樟宜機場過境區屬於受管制區域，不登機若無合理辯解，便可能觸犯法例。

「騎呢」個案

以往發生不少違例進入樟宜機場過境區的案例。20169月，新加坡一對男女在iPhone 7手機開賣當天，進入機場過境區的蘋果專門店購買iPhone 7，最後因沒有離境被捕。樟宜機場發言人當時受訪指，除了購物，也有「追星族」濫用登機證，進入過境區送偶像機而被捕。

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