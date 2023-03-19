星洲皇帝企鵝患白內障 植入特製晶體改善視力 屬全球首例

白內障是人類和動物常見的眼睛退化疾病，原本清澈透明的晶體變得混濁，影響視力。新加坡動物園6隻年邁企鵝患上白內障，須接受手術治療，其中3隻皇帝企鵝被植入特製的人工晶體，報道指屬全球首次。
皇帝企鵝最少20歲 眼睛混濁
裕廊飛禽公園(Jurong Bird Park)3隻20歲或以上的皇帝企鵝，以及3隻7至13歲的洪堡企鵝在去年8月一次身體檢查中，被診斷患上白內障。動物眼科醫生發現牠們眼睛混濁，活動時看前方物件好像有困難，去年12月為牠們進行摘除白內障手術。
由5人組成的醫療團隊，除了替6隻企鵝摘除白內障，還為其中3隻皇帝企鵝植入特別在德國訂製的人工晶體，相信是全球首宗為企鵝植入人工晶體的手術。
負責照顧企鵝的萬態保育集團指出，由於皇帝企鵝體形大，眼睛夠大及穩定，植入的人工晶體不易移位，所以決定為這3隻皇帝企鵝植入。集團指，摘除白內障是精細的手術，加上企鵝有第三層眼瞼，手術期間可能會合上，增加手術難度，醫療團隊最終也能克服困難。
企鵝接受術後護理
動物眼科醫生指，人工晶體在德國訂造，需時兩個月，以其形狀和大小，能精確植入企鵝的眼睛，並形容今次手術是「動物醫學的里程碑」。
手術後，護理員每日為6隻企鵝滴眼藥水並且定期檢查，經過兩個月，牠們至今已完全康復，視力改善後，明顯比以前更活躍，且對周邊環境有更大反應。現在牠們已不需要特別照料，已返回園區與同伴一起生活。