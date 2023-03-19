星洲皇帝企鵝患白內障 植入特製晶體改善視力 屬全球首例

白內障是人類和動物常見的眼睛退化疾病，原本清澈透明的晶體變得混濁，影響視力。新加坡動物園6隻年邁企鵝患上白內障，須接受手術治療，其中3隻皇帝企鵝被植入特製的人工晶體，報道指屬全球首次。

皇帝企鵝最少20歲 眼睛混濁

裕廊飛禽公園(Jurong Bird Park)3隻20歲或以上的皇帝企鵝，以及3隻7至13歲的洪堡企鵝在去年8月一次身體檢查中，被診斷患上白內障。動物眼科醫生發現牠們眼睛混濁，活動時看前方物件好像有困難，去年12月為牠們進行摘除白內障手術。

由5人組成的醫療團隊，除了替6隻企鵝摘除白內障，還為其中3隻皇帝企鵝植入特別在德國訂製的人工晶體，相信是全球首宗為企鵝植入人工晶體的手術。