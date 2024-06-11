星洲研究：過去40年全球1.35億人「早死」與空污有關 厄爾尼諾等天氣模式加劇空污

新加坡南洋理工大學周一(10日)公布的研究顯示，人為排放廢氣以及山火等造成的空氣污染，與1980年至2020年期間全球約1億3,500萬人比預期壽命早死有關。

研究發現，諸如厄爾尼諾現象與印度洋雙極子(Indian Ocean Dipole)等天氣現象，會導致污染物在空氣中的濃度升高，進而加劇污染物造成的影響。

吸入 PM2.5有害身體

稱為PM2.5的細懸浮微粒被吸入時會對人類健康有害，因為PM2.5小到可以進入血液，來源為汽車與工業排放以及火災和沙塵暴等。研究指，從1980年到2020年，這些細懸浮微粒與「全球約1億3,500萬人過早死亡有關」。