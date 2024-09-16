星洲跨國公司逾八成員工單身　提供約會假兼交友費

一間跨國經紀行銷公司最近與網路約會交友程式「Tinder」合作，向該公司位於新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、韓國和泰國的所有單身員工開放「約會假」(Tinder Leave)。公司會付錢幫他們開通為期6個月的Tinder高階交友服務，還讓這些單身員工得到1天的帶薪假去和介紹的對象約會、社交。

綜合報道，是一家總部設於新加坡的跨國網紅經紀公司Gushcloud。該公司主要的業務是發掘包含美容、健康、育兒、遊戲、音樂等各種領域的新媒體網紅，從事他們的經紀工作、提供行銷、經營等營運策略的顧問服務。今次這項約會計劃就是由該公司的泰國總監所提出，報道指，因為他留意到公司高達86%的員工，都是單身未婚，多數也都是未滿30歲的年輕人，亦曾聽到有員工抱怨「太忙，無時間拍拖」，因此，從上月開始至年底，員工只需要一個星期前通報，便能帶薪放假，名明言順去約會，公司還會替他們支付訂閱Tinder高級交友服務的費用，讓他們有更多機會認識新對象。