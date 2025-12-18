星鏈控中國衛星未協調，僅差200米相撞。

太空探索科技公司(SpaceX)的星鏈(Starlink)指控中國10日發射一批衛星事先未協調，導致其中一顆衛星與星鏈一顆衛星出現僅200米的近距離接近。發射衛星的中科宇航(CAS Space)回應指，均使用地面空間感知系統選擇發射窗口，以避免碰撞。

中科宇航技術有限公司是中國科學院力學研究所支持成立的商業航太企業。該公司力箭一號遙十一運載火箭10日在酒泉的東風商業航天創新試驗區發射，將9顆衛星送入預定軌道，宣稱發射任務取得圓滿成功。惟星鏈工程副總裁Michael Nicolls於13日在社交平台X發文表示，當衛星營運商不共用衛星星曆表(ephemeris)時，太空可能會發生危險的近距離接近。Michael Nicolls引述中國媒體報導指出，幾天前，中國西北部的酒泉衛星發射中心發射了9顆衛星。據他們所知，此次發射並未與在軌運行的衛星進行任何協調或衝突規避，導致其中一顆衛星與560公里高度的STARLINK-6079(56120)衛星發生200米的近距離接近。他強調，太空運作的大部分風險都源自於衛星業者之間缺乏協調，這種情況亟需改變。Michael Nicolls還公布連結，表示任何國家的任何衛星營運商都可以透過將自己的星曆表，發布到星鏈的太空安全協調平台，共用星曆表並與星鏈的星座進行比對。