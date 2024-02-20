春節湧入新加坡 內地遊客大呻物價貴罰款多：未開始玩就破產

中國與新加坡入境互免簽證最多停留30日，本月9日(農曆年三十)起正式生效，根據內地旅遊平台攜程資訊，截至本月8日，預訂春節期間赴星洲旅遊的內地民眾訂單量，同比增長超過9.6倍。內地遊客驟然激增，加上世界各地的遊客遠道而來，令新加坡今個春節瞬間逼爆，其中年初一突然下大雨，讓原本在濱海灣觀看無人機表演的人群擠進金沙商場，場面震撼。

內地遊客怨聲連連

大批內地民眾到新加坡觀光過年，部分人卻抱怨當地物價高，又容易踩罰款地雷，苦笑「還沒開始玩就先破產」。