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國際
2024-02-20 17:59:05

春節湧入新加坡 內地遊客大呻物價貴罰款多：未開始玩就破產

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左圖：新加坡商場新春擠滿人潮，右圖：內地遊客上傳圖片指新加坡礦泉水售價高。(互聯網)

左圖：新加坡商場新春擠滿人潮，右圖：內地遊客上傳圖片指新加坡礦泉水售價高。(互聯網)

中國與新加坡入境互免簽證最多停留30日，本月9(農曆年三十)起正式生效，根據內地旅遊平台攜程資訊，截至本月8日，預訂春節期間赴星洲旅遊的內地民眾訂單量，同比增長超過9.6倍。內地遊客驟然激增，加上世界各地的遊客遠道而來，令新加坡今個春節瞬間逼爆，其中年初一突然下大雨，讓原本在濱海灣觀看無人機表演的人群擠進金沙商場，場面震撼。

內地遊客怨聲連連

大批內地民眾到新加坡觀光過年，部分人卻抱怨當地物價高，又容易踩罰款地雷，苦笑「還沒開始玩就先破產」。

內地「新浪網」報道，有內地遊客在微博上傳圖片大呻，在地鐵上喝口水，就當場被罰500新加坡元，想抽支煙，又被罰1,000坡幣。這些原本在內地允許的行為，但新加坡都變成「花大錢的行為」，為此抱怨「還沒開始玩就先破產」。

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內地網民連珠炮發

此外，也有不少內地遊客難以接受新加坡物價高昂。有人指出，當地一小罐可樂就賣2坡幣，隨便吃一頓早餐就花費50坡幣，物價貴到吃不消。有人直呼：「下次不去新加坡玩了」。有人咆哮：「免簽不是免費……中產和破產之間，只隔著一個新加坡！沒錢的人別去新加坡，新加坡的貴，體現在方方面面，北上廣深中產日常嫌棄的高糖飲料，到了新加坡全高攀不起。」也有網民直指，如果想享受廉價生活，最好是到泰國旅遊。

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