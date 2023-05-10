禍不單行｜巴士墮50米谷再遭蜜蜂圍攻　全身被螫滿紅點致4死

中美洲國家尼加拉瓜一輛巴士於周一(8日)發生意外，失控衝落約50米深谷，據指當時車上45名乘客及司機都全部僥倖生還，但卻因車輛墮谷期間撞正蜜蜂竇，引來殺人蜂圍攻襲擊，事件中，最終有2人因車禍重傷死亡，另外4人則活生生被螫死，另外至少16人受傷。據當地傳媒相片可見，死傷者幾乎全身佈滿密密麻麻被蜂螫傷的紅色點，畫面非常嚇人。

綜合報道，涉事巴士由22歲司機Santos Ismael Herrera駕駛，當時於San Sebastian De Yali地區路上，途中車輛懷疑發生機械故障，導致巴士失控墮落一個約50米深谷，掉落一個咖啡園裡。據指當時車上45名人都還活著，不過在墜落過程中，車輛撞到多個用作飼養蜜蜂的木製蜂箱，引來大批憤怒的蜜蜂傾巢而出，狠追到巴士向人施襲。