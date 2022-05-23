時代百大影響力人物 普京澤連斯基 尚氣劉思慕 新蜘蛛女Zendaya上榜

《時代》雜誌公布2022年全球百大影響力人物，俄羅斯侵略烏克蘭之戰受全球關注下，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)及烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)上榜。其他上榜者包括蘋果總裁庫克(Tim Cook)、電影《尚氣》男主角劉思慕(Simu Liu)、「新蜘蛛女」Zendaya及港星楊紫瓊等。

習近平拜登 列最具影響力領袖

百大影響力人物排名不分先後，分為藝術家、創新者、巨人、領袖、代表人物及先驅等範疇。除普京及澤連斯基，中國國家主席習近平、美國總統拜登及新上任的南韓總統尹錫悅(Yoon Seok-youl)等均位列領袖範疇。

庫克 劉思慕 楊紫瓊 第二代蜘蛛俠 新貓女上榜

入圍藝術家範疇則包括劉思慕、第二代蜘蛛俠安德魯嘉菲(Andrew Garfield)、新版《蝙蝠俠》中的「貓女」Zoe Kravitz及美國華裔花式滑冰運動員陳巍(Nathan Chen)等。在巨人範疇，入圍者包括庫克、歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)、美國女名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)及楊紫瓊等。

新蜘蛛女Zendaya膺時代影響力人物

至於「新蜘蛛女」Zendaya獲列為創新者。《時代》指她遠遠不只是一位女星，而是「文化icon」。Zendaya是黑人及白人混血兒，小時已希望投身演藝圈，至13歲時憑迪士尼劇集《舞動青春》(Shake It Up)冒起，她曾因膚色問題引起選角爭論及被批評，如今成為炙手可熱的之星。她曾為種族議題發聲，要求電影界增加女性人員比重，並說要成為製作人，拍攝全由黑人女性演出的電影。《時代》讚賞她無畏無懼、不忘根本、充滿創意又不失童真。

時代︰普京 澤連斯基是兩個極端

《時代》在導言中表示「影響力」有好有壞，雜誌認為澤連斯基及普京是榜單上及當前局勢下最為兩極化的人物，形容普京是發動血腥戰爭的獨裁者，澤連斯基則憑領導才能成為紛擾時勢下罕見的英雄。《時代》特別讚賞抵住巨大壓力的平等及人權倡導者，包括美國佛羅里達州LGBTQ平權組織「Equality Florida Action」執行長史密斯(Nadine Smith)、敘利亞兩位人權律師達爾維什(Mazen Darwish)及布尼(Anwar Al Bunni)等。獲《時代》重點提及的尚有提倡關注全球氣候變化的科學家馬斯—德莫特(Valérie Masson-Delmotte)及聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第一工作組聯合主席、中國專家翟盤茂(Panmao Zhai)。