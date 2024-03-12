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國際
2024-03-12 12:12:00

時差適應｜專家教克服旅行jet lag方法 生理時鐘調整靠9招

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搭長途飛機易有時差。(資料圖片)

搭長途飛機易有時差。(資料圖片)

疫情過後現報復式外遊，搭長途機到歐美或出現時差(jet lag)問題，有時搭通宵短途機也可能打亂生理時鐘。長途旅行橫跨幾個時區，影響身體運作和精神，因生理時鐘未能適應突然的時差改變。生理時鐘是指24小時的生理節奏，晚上身體會發出昏昏欲睡的訊號，日間則會發出清醒訊號，而長途旅行因跨時區會出現日夜顛倒，時差令人晚上睡不著覺，日間則想睡。專家提供以下9招克服時差：

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長途旅行時差｜食得健康補充水份

1.適應新時區

體內生理時鐘或令你在早上想睡，盡快適應新時區是最簡單的方法，即調整睡眠和進餐時間至當地時間。中午時盡量抵擋睡意，不要打盹小休，三餐也跟隨當地時間進食，不要胡亂在非早、午、晚用餐時間進食。

2.食得健康

人感到疲倦時通常會進食大量碳水化合物食品，但要適應時差最好食營養豐富的水果，也可同時補充水份。莓類、桃、蘋果、啤梨和瓜類都是不錯選擇。另外，果仁含鎂、纖維和複合式碳水化合物，可提供能量，又不會增加血糖水平或胰島素反應。

3.補充水份

缺水會加劇時差徵狀，喝大量的水可以助身體適應時差的改變，也對身體健康。但切記不要喝酒精飲品，紅酒會令人更加有睡意，但會干擾睡眠周期。

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長途旅行時差｜光亮也會影響

4.光亮

估不到光亮能有效調整生理時鐘。在日間走到戶外，即使陽光不強勁，也會向生理時鐘發出訊號，現在時正常清醒的時間。在睡覺時間避免有光亮，也避免使用手機等電子產品，後者的藍光會令人以為仍然是日間。

5.做運動

雖然落飛機後無人會立即做運動，但運動可以擊退搭飛機後頭腦發昏的感覺，可對付時差。適量的運動可以「重設」生理時鐘，並促進睡眠。

旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會）

長途旅行時差｜小睡叉電  喝咖啡要看時間

6.小睡20分鐘

如果太累，可以小睡片刻，但要設定鬧鐘才去睡，也不要在日間太遲時間小睡。專家指，若時差打亂了睡眠作息，最多小睡20分鐘有效改善，但避免在日間睡太長時間。

7.喝咖啡要看時間

喝含咖啡因飲品不可擊退時差，但有助日間提起精神或集中注意力。咖啡因留在血液裡最長時間可達10小時，在早上喝咖啡或茶最好，不會令晚上睡不著。

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長途旅行時差｜以輕鬆心情應對

8.助入睡「補品」

部分長途旅客會在睡前食抗時差的藥物或褪黑素補充品，後者是天然荷爾蒙，被認為可調節人體生理時鐘。醫生指有關藥物或補充品有助調節睡眠規律，但服食前最好徵詢醫生意見。

9.放鬆心情

時差令人感疲累，但對不能入睡過份緊張，可能適得其反。給自己數天時間適應，在不能入睡時看看書以分散注意。

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