時差適應｜專家教克服旅行jet lag方法 生理時鐘調整靠9招

疫情過後現報復式外遊，搭長途機到歐美或出現時差(jet lag)問題，有時搭通宵短途機也可能打亂生理時鐘。長途旅行橫跨幾個時區，影響身體運作和精神，因生理時鐘未能適應突然的時差改變。生理時鐘是指24小時的生理節奏，晚上身體會發出昏昏欲睡的訊號，日間則會發出清醒訊號，而長途旅行因跨時區會出現日夜顛倒，時差令人晚上睡不著覺，日間則想睡。專家提供以下9招克服時差：

長途旅行時差｜食得健康補充水份

1.適應新時區

體內生理時鐘或令你在早上想睡，盡快適應新時區是最簡單的方法，即調整睡眠和進餐時間至當地時間。中午時盡量抵擋睡意，不要打盹小休，三餐也跟隨當地時間進食，不要胡亂在非早、午、晚用餐時間進食。

2.食得健康

人感到疲倦時通常會進食大量碳水化合物食品，但要適應時差最好食營養豐富的水果，也可同時補充水份。莓類、桃、蘋果、啤梨和瓜類都是不錯選擇。另外，果仁含鎂、纖維和複合式碳水化合物，可提供能量，又不會增加血糖水平或胰島素反應。

3.補充水份

缺水會加劇時差徵狀，喝大量的水可以助身體適應時差的改變，也對身體健康。但切記不要喝酒精飲品，紅酒會令人更加有睡意，但會干擾睡眠周期。