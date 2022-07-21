時態好緊要｜拜登自爆患癌引譁然　白宮急澄清「是曾經」(有片)

美國總統拜登周三(20日)就氣候變化發表談話時，突然自爆「患有癌症」，立即引發各界譁然，更有團體發帖「追問」。白宮隨後澄清，拜登在演講中提及的「癌症」是指他在就任總統前被診斷出的非黑色素瘤皮膚癌，並已在他上任前被切除及治療。

拜登突然自爆患癌，白宮急澄清「是曾經」。(AP)

綜合報道，拜登當時跟傳媒提及煉油廠是造成特拉華州環境污染的罪魁禍首，並表示，「就是這樣，我和很多與我一起長大的人都得了癌症(have cancer)，亦是特拉華州長期以來一直是全國癌症發病率最高的地區的原因」。有關言論曝光後立即引發輿論，網民紛紛討論拜登在公開自己的身體狀況，還是「再一次」口誤事件。

白宮：拜登誤用現在式時態引發誤會

白宮發言人Andrew Bates立刻澄清指，總統在演講中提到的「患癌」，是他上任前就曾罹患的非黑色素瘤皮膚癌，只是拜登在演講中，意外地誤用了現在式時態才引發這場誤會。

2021年11月，拜登的醫生指出，拜登就任總統之前已接受「非黑色素瘤皮膚癌」手術，切除多個「局部」腫瘤。報告說，拜登罹患皮膚癌可能是「年輕時曬太多太陽所致」。