時裝王國Mango創辦人安迪克 行山墮崖亡終年71歲

西班牙時裝品牌Mango的創辦人安迪克(Isak Andic)驚傳在行山時出事死亡的消息，終年71歲。集團昨宣布安迪克死訊。當地傳媒指，他在巴塞隆拿附近行山時不幸從百米高懸崖墮下死亡。西班牙首相桑切斯在社交媒體發文致哀，讚揚安迪克的努力及商業頭腦成功把Mango這個西班牙品牌發展成全球時裝的領導者。

當地警方發言人表示，安迪克與幾位家庭成員在蒙特塞拉特山行山時，在一處懸崖出事，從逾100米高的地方墮下死亡。Mango的行政總裁魯伊斯(Toni Ruiz)發聲明稱，「他的離去留下了巨大的空白，我們每個人某種程度上都是他成就的見證。現在輪到我們(公司上下)……去確保Mango繼續成為Isak雄心壯志及引以自豪的計劃」。安迪克在土耳其伊斯坦布爾出生，在上世紀六十年代隨家人移居西班牙東北部的加泰羅尼亞。他於1984年在巴塞隆拿開設首間Mango，並在之後幾十年把公司發展成歐洲領先的速食時裝巨擘。

