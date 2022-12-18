時隔1個月 北韓再向日本海發射兩枚彈道導彈 分析：抗議日本修訂安全戰略

周六(17日)是北韓已故領袖金正日逝世11周年，《朝中社》報道，朝鮮勞動黨中央委員會、內閣和軍方等幹部到錦繡山太陽宮參拜，報道未有提及金正恩出席。

北韓官媒報道，北韓數天前在位於東倉里的西海衛星發射場，進行大功率固體燃料火箭引擎地面試驗，由領袖金正恩指導，試驗取得成功。分析估計，北韓可能使用固體燃料火箭引擎，發射新型中程彈道導彈。

南韓聯合參謀本部指，於周日早上11時13分至中午12時05分期間，偵測到北韓從平安北道東倉里一帶，以高仰角度向朝鮮半島東部海域先後發射兩枚中程彈道導彈，飛行近500公里後，墜落在日本海。日本推斷，兩枚導彈最高飛行高度約550公里、飛行距離約500公里，未有落入日本專屬經濟區。

南韓指，北韓周日(18日)向東部海域發射兩枚中程彈道導彈，是相隔1個月再度發射彈道導彈。南韓與日本均譴責北韓，日本防衛副大臣井野俊朗指，絕不能容忍北韓一再發射彈道導彈，日方已透過北京大使館向平壤提出強烈抗議。

南韓電視台報道北韓周日再向日本海發射中程彈道導彈。(美聯社)

分析：北韓藉發射導彈表達不滿

有分析指，北韓周日發射中程彈道導彈，是抗議聯合國連續18年通過北韓人權決議案，以及日本新版安全戰略訂明將具備「對敵基地反擊能力」，又或定期展示軍備科研成果。北韓對上一次發射彈道導彈是在1個月前，當時發射可將美國全境納入射程的火星17型新型洲際彈道導彈。

南韓與美國海軍特種部隊上月底開始為期兩周的聯合軍演，有軍官表明，兩國部隊會繼續進行這類高強度的實戰演習，應對北韓威脅。

韓聯社統計，北韓年初至今已發射逾60枚彈道導彈，打破以往紀錄。