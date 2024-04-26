晤上海市委書記 布林肯：中美須妥善處理分歧

陳吉寧說，希望布林肯這次訪問能對上海有新的認識，並強調中美關係是當今世界最重要的關係。布林肯表示：「我認為拜登總統及習近平主席的指示，是繼續建立並維繫中美溝通管道，直接處理彼此分歧，並尋求合作空間……我們對人民有義務，對全球確實也有義務，要負責任地管理兩國間的關係。」

關切不公平貿易 中方反擊

美國國務院發言人指，布林肯在會面中對中國貿易政策以及非市場經濟行為表達關切，強調美國尋求與中方建立良性經濟競爭，希望中方為在華美國工人及企業提供公平環境。在北京，外交部發言人汪文斌回應時重申，中方一貫按照市場原則開展經貿合作，始終堅定支持多邊貿易體制，「我們希望美方也切實尊重公平競爭原則，遵守世貿組織規則，同中方相向而行，為推動中美經貿關係健康穩定發展創造有利條件」。

分析：恐更凸顯中美分歧

訪問前夕，中美官員各自「吹風」，中方稱將聚焦於有助中美關係的5大目標：樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作、共同承擔大國責任。中方也會就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場。美方則指，討論議題包括阻止中國擴大支持俄羅斯國防工業、台海和平穩定、南海及中東局勢、管制鴉片類藥物芬太尼等。美國之音分析指，布林肯此行議題眾多，「儘管美中關係已比去年更為緩和，但中國在國際事務上幫助美國的意願和能力都十分有限。布林肯此行反而或會進一步凸顯兩國在多項議題上的分歧」。國際危機組織中美關係專家Ali Wyne認為，中美在軍事、技術和外交上的競爭會繼續增強，但因兩國維持高層接觸，這些競爭比一年前更具預測性及可控性。