普京今日出訪北韓2天　再赴越南國事訪問

俄羅斯總統普京應北韓領導人金正恩的邀請，今日起一連兩天，對北韓進行國事訪問，是他時隔24年再次訪問北韓。訪問北韓後，普京將於本月19日至20日訪問越南。北約表示，表明俄羅斯在針對烏克蘭的戰事上已經變得依賴獨裁國家。外界關注俄羅斯和北韓會否加強軍事合作。

俄羅斯總統助理烏沙科夫就表示，普京晚上才飛抵平壤，訪問的主要活動將安排在明日，普京與金正恩將討論安全問題以及經濟、能源、交通和農業方面的合作。他又透露，雙方可能簽署一項新的全面伙伴關係協議。普京明日結束對北韓的訪問後，將轉到越南進行國事訪問兩天。普京在訪問前夕，在北韓傳媒發表署名文章，表示高度評價北韓堅決支持俄羅斯在烏克蘭進行的特別軍事行動，並指北韓是俄羅斯可靠的支持者。普京又說，俄羅斯堅信，共同的努力會把雙邊合作提升到更高的水平，推動發展兩國互惠平等合作、加強兩國的主權、深化經貿關係和發展人道主義領域的聯繫。