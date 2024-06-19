普京凌晨3時飛抵平壤金正恩親迎 南韓傳媒諷「遲到隊長」 CNN：誰會令你願意半夜接機

俄羅斯總統普京罕有出訪北韓兩天，專機於今日(19日)凌晨3時左右才飛抵平壤，較原本預料時間遲了數小時，但北韓領導人正金恩仍親自迎接。普京與其他國家領袖會面「例遲」，有指那是顯示其地位。南韓傳媒諷稱，普京無辜負其「遲到隊長」稱號。 美國有線新聞網絡(CNN)特派記者Will Ripley表示，有誰可以令你在半夜3時接機，那是你多熟稔或多愛的人，可能只有家人或深交好友，但金正恩站在那裡等待，顯示兩人關係真的很好，而這也是金正恩想向外界展現他與普京關係友好。北韓官媒播放的片段，可見金正恩在普京專機的機門還未打開，已站在紅地氈另一端等待普京步出機艙上前迎接。兩人見面後便開心擁抱，臉上掛著親切笑容。金正恩之後送普京到錦繡山國賓館。 金正恩半夜接機

普京訪北韓｜2天訪問縮減至1天 沒有人知道普京原定甚麼時間抵達平壤，外界一直指是晚上。普京在起行往北韓前先到訪遠東地區雅庫次克，據悉因行程延誤，他晚上9時至10時左右才乘私人飛機出發，當地與平壤並沒有時差。南韓傳媒稱，普京原定訪北韓兩天，但因凌晨才抵達，今天稍後又轉到越南訪問，因此在北韓的訪問須縮減至一天。 普京訪北韓｜晤習近平唯一無遲大到 普京例遲在國際社會已出名，有指這展示他對與會者的尊重程度。之前與時任德國總理默克爾會晤時遲到超過4小時；與已故日本首相安倍晉三會面遲3小時；出席聯合國大會會議遲80分鐘，與教宗見面也遲50分鐘。國家主席習近平可說是唯一例外，與他見面時普京並無遲大到。普京前妻曾向傳媒憶述兩人起初約會時普京遲到情況，她從不遲到，但普京卻常遲到，遲一個半小時屬尋常，「我記得站在地鐵站附近等他，遲15分鐘無問題，半小時還可以，但1小時過去，他仍未出現，你會開始哭泣」。據悉，美國時任國務卿克里2012年訪莫斯科時，他足足等了普京3小時，在紅牆散步打發時間，才獲克里姆林宮通知兩人可以見面。 盛大儀式歡迎普京