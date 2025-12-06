熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-06 10:15:18

普京四年來首次訪問印度　莫迪親自迎接送上擁抱

分享：

印度總理莫迪親自前往機場迎接普京。（圖／美聯社）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正在印度進行國是訪問，雙方將舉行第二十三屆印俄峰會，深化兩國在國防、能源及技術勞動力等領域的經濟合作。印度總理莫迪（Narendra Modi）於普京抵達當天在新德里機場親自迎接，兩人如老友般熱情擁抱握手。

訪問第二天行程安排緊湊，普京將前往印度總統府接受儀仗隊檢閱，會見印度總統穆爾穆（Droupadi Murmu），隨後前往甘地紀念館致敬。當天重頭戲是在海德拉巴宮舉行的印俄峰會，會後兩國領導人將發表聯合聲明，並分別與商界領袖會面。訪問結束前，穆爾穆總統將為普京舉辦歡迎宴會。

adblk5

每年輪流互訪的峰會傳統

此次訪問時機意義非凡，正值印俄戰略夥伴關係建立二十五周年。自2000年普京首次擔任總統以來，兩國建立了每年輪流互訪的峰會傳統。然而，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，這個慣例便被打破。莫迪當年原定訪俄行程被延後，次年普京也因國際刑事法院發出的逮捕令，缺席在新德里舉行的二十國集團峰會。

此次訪印，俄羅斯代表團陣容強大，包括國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）及多位商界代表，其中不乏受制裁的石油企業高管。克里姆林宮事前表示，此行「意義重大」，為全面討論俄印「特殊和優先的戰略夥伴關係」提供機會。

美國總統特朗普 印度總理莫迪 普京日前接見美國中東問題特使威特科夫，以及特朗普的女婿庫什納。(美聯社) 普京日前接見美國中東問題特使威特科夫，以及特朗普的女婿庫什納。(美聯社) 俄烏戰爭，普京：烏必需撤出佔領地才停火，新領土需獲國際承認。(AP)

美對印加徵懲罰性關稅

然而，印度與俄羅斯的深化關係引發美國不滿。華盛頓批評印度購買打折俄油助長了莫斯科的戰爭機器。今年8月，美國總統特朗普（Donald Trump）對印度進口商品加徵25％關稅，使總關稅達50％作為報復。印度則辯稱，進口石油對滿足其十四億人口能源需求至關重要。

普京此次訪印，恰逢印度正與美國就削減懲罰性關稅進行談判，這使得此次峰會的地緣政治意義更加複雜。儘管面臨西方壓力，印度仍堅持其獨立自主的外交政策，在俄美之間尋求平衡。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 