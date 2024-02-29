普京國情咨文︰警告西方派兵烏克蘭 或引爆核戰

西方多國早前在法國召開援助烏克蘭會議，會後法國總統馬克龍聲言西方不排除派兵烏克蘭，引發各界關注。俄羅斯總統普京周四發表國情咨文時威脅，若北約派兵到烏克蘭，可能會引發核戰。
普京聲言，俄羅斯戰略核力量已處於完全準備狀態，「(西方國家)必須意識到，我們也有能夠打擊他們領土上目標的武器」，指一旦開戰，有機會出現動用核武，並導致毀滅文明社會的狀況，「他們不明白這一點嗎？」馬克龍作出派兵言論後，美國及多個盟友均撇清，指並無計劃派地面部隊進駐烏克蘭。
俄烏衝突踏入第3年，普京指儘管戰事仍持續，但他幾乎肯定俄方將獲勝。對於芬蘭和瑞典已獲准加入北約，普京聲言俄方有必要加強在西部地區的軍力。
普京國情咨文｜提出未來6年俄羅斯經濟發展目標
經濟方面，普京提出未來6年俄羅斯經濟發展的一系列目標，指到2030年，俄羅斯高技術產品和服務在本國市場所佔份額應增加50%，非原料、非能源產品出口至少增加三分二。他表示，到2030年俄羅斯進口佔國內生產總值(GDP)比重，應降至17%，重點領域投資額增長70%，至少再新建100個科技園區，並在人工智能領域實現自給自足。普京並說，俄羅斯應在涉及公民健康、糧食安全等領域擁有關鍵技術，同時在能夠促進經濟可持續發展的領域，如機器人、運輸、無人駕駛、航空、海洋、數字經濟、新材料和化學等，實現技術自主。目前距俄羅斯大選尚有約兩周，各界料普京將連任再做6年總統。故今次國情咨文，被視為是未來施政方針。