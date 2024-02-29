普京國情咨文︰警告西方派兵烏克蘭 或引爆核戰

西方多國早前在法國召開援助烏克蘭會議，會後法國總統馬克龍聲言西方不排除派兵烏克蘭，引發各界關注。俄羅斯總統普京周四發表國情咨文時威脅，若北約派兵到烏克蘭，可能會引發核戰。 普京聲言，俄羅斯戰略核力量已處於完全準備狀態，「(西方國家)必須意識到，我們也有能夠打擊他們領土上目標的武器」，指一旦開戰，有機會出現動用核武，並導致毀滅文明社會的狀況，「他們不明白這一點嗎？」馬克龍作出派兵言論後，美國及多個盟友均撇清，指並無計劃派地面部隊進駐烏克蘭。

俄烏衝突踏入第3年，普京指儘管戰事仍持續，但他幾乎肯定俄方將獲勝。對於芬蘭和瑞典已獲准加入北約，普京聲言俄方有必要加強在西部地區的軍力。