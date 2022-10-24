普京手背疑現靜脈注射瘀痕 官媒刪片後加水印兼模糊可疑位置 再惹健康揣測(有片)

俄羅斯總統普京的健康和精神狀態一直是外界的關注點。他上周四罕有地現身，探訪後備役新兵訓練營，並示範射擊狙擊手步槍，從莫斯科發布的片段可見，普京右手手背出現疑似靜脈注射留下的瘀痕，但官媒隨後修改片段，加上水印並模糊普京手背上的「可疑部分」，如此欲蓋彌彰令外界對普京健康有更多猜測。 官媒加大量水印掩飾 英國《太陽報》報道，《基輔郵報》記者斯馬特(Jason Jay Smart)在Twitter發文指，俄羅斯官媒發布的影片顯示，普京右手手背上出現疑似靜脈注射的瘀痕。但官媒很快便刪片，其後再上傳兩段影片，其中一段可見普京射擊、拍拍軍人手臂並握手的影片，補上大量水印，他右手手背亦看似做了模糊效果，正是為了掩蓋他手背上的瘀痕。而另一段軍人陪同普京並匯報的片段，並沒普京手部的近鏡，便沒有出現密密麻麻的水印。

然而，前烏克蘭記者華納(Tom Warner)卻不認同斯馬特的看法，回應指他在俄軍官媒的Telegram上仔細看了這則新聞的5段影片，普京手背那處似乎是較為凸起的靜脈，「角度造成的奇怪陰影而已」，但他也不否認普京健康有問題，因為「在所有畫面上，他的手和臉都浮腫，像是長期服食類固醇」。有網民回應指像一道咬痕，一名退休神經外科醫生則說像「經常注射而造成的靜脈硬化」。 普京主持閱兵 面部浮腫通紅 普京患上罕見癌症和柏金遜症的傳言一直甚囂塵上，本月較早時，他出席莫斯科紅場的一場慶祝吞併烏克蘭4區的閱兵儀式時，像是身體出現劇痛，他臉頰發炎、臉色通紅，表現看來狂躁不安。Telegram上由俄國前情報人員主理的爆料頻道General SVR則聲稱，某次與克宮官員商討烏克蘭戰況前，普京稱腹腔疼痛，經治理後便主持會議，但他身體向前傾，似要保持正常坐姿。

爆料頻道：普京癌症持續惡化 普京早前與白俄羅斯總統盧卡申科會晤時，亦看來受身體疼痛困擾。該頻道指，普京癌症正持續惡化，雖然他近日接受適當治療，但仍未能完全舒緩痛楚，「這位總統的健康和精神狀態是糟透了，正影響重要決定」。該頻道多次聲稱普京患上腹部癌症、早期柏金遜症和情感性思覺失調(Schizoaffective disorder)。 烏克蘭政治學家索洛維(Valery Solovey)上月亦指，普京的病情相當嚴重，已影響他對戰爭的判斷。