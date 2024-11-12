普京擬設「性愛部門」增生育率　奇招包括斷電斷網催夫妻行房

綜合《鏡報》等傳媒報道，普京忠實追隨者Nina Ostanina，是俄羅斯國會家庭保護委員會主席，正在審查一份有關設立「性愛部門」的請願書，當中至少包括4大奇招。其中最引人注目的提案，是要求政府在晚上10時至凌晨2時強制停電停網路，以鼓勵夫妻在深夜專心進行性行為。

提案還有資助「首次約會」和「新婚之夜」等。(網上圖片)

提案還有資助「首次約會」和「新婚之夜」等

此外，提案建議由國家資助情侶「首次約會」，金額上限為5,000盧布(約405港元)；有建議讓政府補助新人新婚之夜的酒店費用，補助金額最多可達2.63萬盧布(約2,130港元)；亦有計畫是建議政府為全職家庭主婦支付家務費，同時將她們列入退休金計畫中。根據「莫斯科人」雜誌報道，該請願書由GlavPR廣告公司提出，但背後推動者並未公開。

俄羅斯各地方政府已推出不同的生育獎勵政策，像是哈巴羅夫斯克地區向18至23歲女大學生提供首胎生育補助約900英鎊(近9,000港元)，而在車里雅賓斯克地區，更是高達8,500英鎊(近8.5萬港元)。