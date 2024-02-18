普京政敵納瓦爾尼猝死 報道：俄特工兩天前曾到監獄 遺體現瘀傷

俄羅斯反對派領袖、總統普京頭號政敵納瓦爾尼(Alexei Navalny)監禁期間猝死，當局稱初步調查顯示不涉刑事，但仍難以平息外界懷疑其死因。英國《每日郵報》引述俄羅斯人權運動組織Gulagu.net報道，指納瓦爾尼上周五死亡兩天前，情報機關俄羅斯聯邦安全局(FSB)兩名人員曾到監禁，切斷部分閉路電視及攝錄儀器運作。《每日郵報》指雖然該網站的報道常有錯誤，但之前正確地率先披露僱傭兵組織華格納集團創辦人普里戈津在監獄為俄羅斯攻打烏克蘭招兵。另外，現稱歐洲版《新報》(Novaya Gazeta Europe)的俄羅斯前反對派傳媒今日報道，救護員稱在納瓦爾尼遺體上發現瘀傷，認為他出現抽搐，其他人將他按到地上造成。
納瓦爾尼猝死｜服刑監獄「極地狼」惡名昭彰
納瓦爾尼遭毒殺於德國治療救回一命後返回俄羅斯，但因違反假釋令等自2021年1月起被監禁，其後還因其他罪名被判監。最後一次被判創立和資助極端主義組織及活動罪成，判囚19年，納瓦爾尼當時稱這是「終身監禁」。他其後被移送到北極圈流放地「極地狼」(Polar Wolf Arctic)監獄服刑，該處終年天寒地凍，最低可達攝氏零下30度，是俄羅斯最嚴峻的監獄之一，也惡名昭彰，裡面囚犯大多數犯下嚴重罪行。
俄羅斯當局移送納瓦爾尼到該處服刑時，已被批評有意阻隔他與外界接觸。Gulagu.net報道指，俄羅斯聯邦懲教局一個分部的報道提及兩名FSB人員在他死前到訪過該監獄。據悉，納瓦爾尼母親上周六探監時，獲告知兒子於前一天在監獄散步回囚室後死亡。她稱，上周一探監時，兒子「還活著、健康和開朗」。納瓦爾尼其中一名律師周三曾見他，形容他情況「正常」，而納瓦爾尼最後一次露面是上周四出庭應訊，在應訊的視像中他臉露微笑，精神看來不錯。
納瓦爾尼猝死｜發言人拍片聲稱遭謀殺
盟友稱，他們遭拒絕看納瓦爾尼的遺體。當局指會待調查完成才發還遺體，令外界質疑是否遮掩證據。報道指，納瓦爾尼母親上周六在律師陪同下到監獄，獲告知兒子遺體在殮房，但聯絡殮房時，對方否認接收了納瓦爾尼遺體，成為另一疑點。
納瓦爾尼發言人Kira Yarmysh發放影片聲稱他是遭謀殺，「全世界都知俄羅斯總統私下落了命令(殺他)，Alexei從來不害怕他、不會保持沉默，也從來不會停止行動」。她呼籲大家不要放棄。47歲的納瓦爾尼留下妻子和兩名分別15歲和23歲子女，遺孀Yulia Navalnaya得悉消息後不久，向出席德國慕尼黑安全會議的領袖發言，指責普京導致其丈夫死亡，呼籲國際要讓普京和其政府負上責任。西方國家對納瓦爾尼的死亡表示憤怒，克里姆林宮發言人稱這是不可接受的回應。英國外相卡梅倫稱，英國會採取行動，但未有詳述。