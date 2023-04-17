普京晤國防部長李尚福　稱俄中正積極進行軍事部門合作

俄羅斯總統普京在莫斯科會見到訪的國務委員兼國防部長李尚福，俄羅斯國防部長紹伊古也有出席。普京指，俄中兩國關係在各個領域都加速發展，特別在軍事範疇的積極合作，並且舉行聯合演習。

普京周日(16日)在莫斯科克里姆林宮歡迎李尚福，隨即舉行工作會議。今次是李尚福出任防長後首次外訪，4日行程與俄方會舉行連串會談，涉及雙邊防務合作、當前國際和地區安全問題，亦會參觀軍事院校。

俄羅斯傳媒報道，普京在會晤中回顧了國家主席習近平早前對俄羅斯進行的訪問，指出訪問很有成效，並且討論了軍事部門的合作問題。他又說，俄中正積極進行軍事部門之間的合作，定期互換信息，並在軍事技術合作領域進行合作，以及在不同地方進行聯合演習。他相信，這是加強俄中關係高度信任和戰略性質的另一個關鍵領域。