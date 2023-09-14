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國際
2023-09-14 04:30:42
日報

普京晤金正恩4小時 各有所求相談甚歡

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金正恩 普京

金正恩昨與俄羅斯總統普京交流會面4小時。(路透社)

北韓領導人金正恩出訪俄羅斯，昨在東方航天發射場與俄羅斯總統普京交流會面4小時。這是兩人相隔4年再度會面，普京笑容滿面地歡迎金正恩，雙方握手約40秒。「普金會」談及軍事、烏克蘭戰爭等議題，普京亦不排除協助北韓發展衛星項目，那對美國是重大警號，因有關技術可發展射程範圍達美國本土的洲際導彈。另外，克里姆林宮強調，兩人在會面中並無談及核戰危機。

俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭陷膠著，俄羅斯恐彈盡，外界料普京尋求北韓供應武器，金正恩也藉機換取俄先進武器技術，在各有所求下兩人相談甚歡。普京迎接金正恩時向對方說，「非常高興見到你，多謝接受邀請來到俄羅斯。」金正恩則稱，會支持俄羅斯為保護主權及安全發動「神聖的戰鬥」，永遠支持普京的決定，並一起對抗帝國主義。在普京陪同下，金正恩先參觀了俄羅斯先進的太空火箭發射場，之後兩國高官加入磋商數小時，兩人再單對單會談，普京最後設豪華午宴款待金正恩。

金正恩：與俄羅斯關係今後放在首位

普金會開始前，金正恩向記者說，由現在開始，北韓會將朝俄關係放在外交政策的首位。言下之意，還重要過與友好國中國的關係。在午宴祝酒時，普京舉起酒杯說，「為兩國日後加強雙方合作和友誼乾杯，為我們國家安康和繁榮，為委員長(金正恩)及在坐所有人健康乾杯」。金正恩回應稱，「我建議為普京的健康乾杯。」普金會結束後，金正恩登上專屬列車離開，繼續到訪海參崴等地。

普京暗示助衛星發展  朝可研洲際導彈達美國本土

普京會後向記者說，「與金正恩坦誠交換意見」，雙方在軍事技術方面有合作機會；兩人也討論了農業，俄羅斯「有東西可向北韓提供」。至於俄羅斯會否助北韓發展人造衛星，俄媒引述普京稱，「這是我們到這裡(東方航天發射場)的原因，北韓領導人展示了對火箭技術深感興趣。」北韓近月發射軍事偵測衛星失敗，金正恩急於取得進展。若俄羅斯協助北韓衛星項目發展，對美國不利，因有關核心技術也可用來研發射程範圍達美國本土的洲際導彈。美國亦關注北韓向俄羅斯提供武器，助俄羅斯在烏克蘭戰爭取得優勢，警告會施以制裁。

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