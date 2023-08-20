普京無晒面！事隔47年再探月 俄羅斯月球探測器「撞向月球」宣告墜毀

Roskosmos表示，「月球25號」昨進入著陸準備軌道時發生異常狀態，之後很快失去聯繫，亦無法按預定參數操作，聲明稱探測器「進入了一個不可預測的軌道，並因與月球表面碰撞而消失。」

俄羅斯聯邦太空總署(Roskosmos)表示，已於周日跟其月球探測器「月球25號」(Luna-25)失去聯繫，原因是探測器已「撞向月球」。今次是俄羅斯事隔47年後，再度展開月球任務，但結果相信令當局失望。

月球任務｜消息指俄太空總署「腐敗」料有人被撤職

對於俄方今次失利，英媒指是「凸顯了自冷戰時期競爭的輝煌時刻以來，俄羅斯太空實力的衰落」。莫斯科在1957年首次發射繞地球運行的衛星「史普特尼克1號」(Sputnik 1)，並且蘇聯太空人加加林(Yuri Gagarin)在1961年成為第一個進入太空的人。

有消息稱，俄國國內有人把這次任務失敗歸咎於Roskosmos內部的腐敗問題，估計會有高層人員因今次事件被普京撤換。據報俄方今次任務目標是探索月球南極。報道聲稱，「月球25號」發射時，有偏遠村落居民因擔心會有碎片跌下而疏散。

月球任務｜印度「月船3號」挑戰登月

除了想力追中美的探月進度外，俄羅斯亦面對印度的激烈競爭。印度的「月船3號」(Chandrayaan-3)預計於本周登陸月球南極，但之前的「月船2號」(Chandrayaan-2)於2019年征月時同樣以「硬著陸」失場，功虧一簣。