普京獲金正恩贈北韓國寶　反差萌豐山犬可愛又兇猛

而普京餽贈金正恩名車的行為，顯然已違反聯合國決議。事實上，普京今年2月也送過同款車，這也是俄羅斯領導人自己使用的車型。據悉每輛要價4,000萬至8,000萬俄羅斯盧布（約357萬至714萬港元）。

俄國總統普京19日造訪北韓，除了簽訂重要協定，還送上「俄版勞斯萊斯」名車給金正恩。此外還送茶禮套組、海軍匕首。而金正恩則回贈一對北韓國寶「豐山犬」及普京的半身雕像。

傳說能打敗老虎

《俄衛網》報道，當普京走近這輛阿魯斯時，隨扈本來先打開後座車門，他突然興致一來，決定親自駕車載金正恩一程，而回程則由金正恩駕車。北韓《朝中社》稱，金正恩回贈了一對北韓國寶「豐山犬」及全白色的普京半身雕像。

據悉「豐山犬」只有朝鮮半島北部白頭山一帶才有，是當地的特有犬。全身雪白外表可愛，卻有凶猛性格。在傳說中，豐山犬纏鬥力強，甚至能打敗老虎。另外，金正恩還親自授予普京「金日成勳章」，他表示這是莫大的榮耀，以表達北韓政府和人民對普京的無限尊重和信任。

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