普京盟友車臣領袖傳中毒腎衰竭病危 不敢看俄醫生

俄羅斯總統普京盟友、車臣共和國總統卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)最近露面身形暴漲，有傳他患了腎病，情況嚴重，有揣測他可能遭落毒。另外，報道指他寧願到阿聯酋求醫，而不是到俄羅斯治療。

反對派消息透露，普京上月發表國情咨文，卡德羅夫罕有缺席，令他患重病的消息更可信。46歲的卡德羅夫有3名妻子，育有14名女子，也有協助俄軍攻打烏克蘭。消息聲稱，他可能遭落毒，就像其助手、特種部隊指揮官奧勞迪諾夫一樣。卡德羅夫上月中指，奧勞迪諾夫收到一封信，信上含有毒物質，有人企圖暗殺他。