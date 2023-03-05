普京盟友車臣領袖傳中毒腎衰竭病危 不敢看俄醫生

俄羅斯總統普京盟友、車臣共和國總統卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)最近露面身形暴漲，有傳他患了腎病，情況嚴重，有揣測他可能遭落毒。另外，報道指他寧願到阿聯酋求醫，而不是到俄羅斯治療。
反對派消息透露，普京上月發表國情咨文，卡德羅夫罕有缺席，令他患重病的消息更可信。46歲的卡德羅夫有3名妻子，育有14名女子，也有協助俄軍攻打烏克蘭。消息聲稱，他可能遭落毒，就像其助手、特種部隊指揮官奧勞迪諾夫一樣。卡德羅夫上月中指，奧勞迪諾夫收到一封信，信上含有毒物質，有人企圖暗殺他。
車臣領袖病危｜「明顯不信任俄羅斯醫生」
哈薩克記者Azamat Maytanov引述其消息來源稱，有消息指阿聯酋首席腎病學家Yasin Ibrahim El-Shahat曾到過車臣首府格洛茲尼，「卡德羅夫被指有嚴重腎問題」。流亡的俄羅斯異見富商Leonid Nevzlin也說他的消息人士確認有關傳聞，指卡德羅夫正在阿聯酋接受治療，他曾短暫在格洛茲尼，所以阿布扎比一名腎病學家曾往當地，「卡德羅夫明顯不信任俄羅斯醫生，這就是原因」。Nevzlin又稱，其消息人士認為腎臟有問題是中毒徵狀，卡德羅夫也驚是遭落毒。他指出，卡德羅夫在將領中樹敵太多，他們都與負責對政敵落毒的俄羅斯軍方情報組織有聯繫。