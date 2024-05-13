普京突炒防長紹伊古換經濟學家上陣　分析：全面掌控烏克蘭作戰

俄羅斯總統普京周日突然「炒掉」長期盟友兼防長紹伊古(Sergei Shoigu)。68歲的紹伊古出任防長12年，被調職出任俄羅斯聯邦安全會議秘書，接替他的竟是零軍事經驗的文人——前第一副總理、經濟學家出身的別洛烏索夫(Andrei Belousov)，輿論感到譁然。俄羅斯攻打烏克蘭已超過兩年，戰事陷膠著，西方傳媒以「傀儡」形容別洛烏索夫，反映集大權於一身的普京想親自「督軍」，全面掌控戰事。

普京向俄羅斯聯邦委員會提交新一屆政府提名名單，揭露是次換人。克里姆林宮發言人佩斯科解釋，國防需要「創新」，也須更有效運用國防開支，以便在烏克蘭戰爭中取勝。他指俄羅斯現時情況類似1980年代中期的蘇聯，軍事和執法部門開支佔了國內生產總值重要一部分，國防開支須與國內經濟兼容，所以普京提名經濟學家出任防長。