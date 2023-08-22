普京精銳部隊表演期間 突向群眾「亂槍掃射」引發恐慌有人受傷 原來開空槍︰玩下啫！(有片)

被稱為普京精銳部隊的俄羅斯國家警衛軍(National Guard)日前眾民同樂，在一場表演中展示英姿，不少人一家大細細心觀賞，但期間士兵們突然舉槍指向民眾，並「亂槍掃射」，連串槍聲震耳欲聾。有在場民眾被突如其來的這一幕嚇到，最少兩人受傷，包括一名被空彈匣打中面部的兒童。
該場表演在莫斯科以東的埃列克特羅斯塔爾(Elektrostal)上演，片段可見前排的警衛軍發射代表俄國國旗的紅白藍顏色煙霧，後方的士兵則衫表演「疊羅漢」，之後見後方士兵後撒一輪，再拿槍衝前，然後不由分說向觀眾「開槍」，而前排本來在「放煙」的士兵則急急腳跑走。
亂槍掃射｜一名男童被子彈匣擊中面部
槍聲也不是只響一兩下，而是連綿不絕，片段可見有小孩怕得捂住耳朵，據報另有小孩嚇得伏在地上，又或躲到椅子下。片段之後有一把女聲說︰「你沒事嘛？被東西打中嗎？」「過來，是不是有東西擊中了你，冷靜一點」，她之後發現一名男童受傷，「快過來！有醫生嗎？」據報該男童被空彈匣打中面部，另有一名54歲婦人臉頰受傷，並被打甩兩隻牙，傷得無法說話，幸無性命危險。
據報涉事部隊當時是向觀眾「開一個小玩笑」，指槍匣裡並無子彈，只是空槍，未料觀眾反應如此「熱烈」。有關當局稱會調查事件。