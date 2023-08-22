普京精銳部隊表演期間 突向群眾「亂槍掃射」引發恐慌有人受傷 原來開空槍︰玩下啫！(有片)

被稱為普京精銳部隊的俄羅斯國家警衛軍(National Guard)日前眾民同樂，在一場表演中展示英姿，不少人一家大細細心觀賞，但期間士兵們突然舉槍指向民眾，並「亂槍掃射」，連串槍聲震耳欲聾。有在場民眾被突如其來的這一幕嚇到，最少兩人受傷，包括一名被空彈匣打中面部的兒童。

該場表演在莫斯科以東的埃列克特羅斯塔爾(Elektrostal)上演，片段可見前排的警衛軍發射代表俄國國旗的紅白藍顏色煙霧，後方的士兵則衫表演「疊羅漢」，之後見後方士兵後撒一輪，再拿槍衝前，然後不由分說向觀眾「開槍」，而前排本來在「放煙」的士兵則急急腳跑走。