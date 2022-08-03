普京緋聞女友 列美制裁名單 原因何在？

美國周二宣布就俄羅斯入侵烏克蘭進一步制裁俄方，矚目之處是把俄總統普京的緋聞女友、前體操女王卡巴耶娃(Alina Kabaeva)列入制裁名單。外界質疑卡巴耶娃或有份協助普京隱藏海外個人資產。與此同時，俄方周二首次指控美國直接介入俄烏戰爭，聲稱烏方在美國授權下，以美國提供的火箭彈攻擊俄軍。

傳美方一度擱置制裁普京緋聞女友

《華爾街日報》4月時曾引述消息，指俄軍侵烏之初，美國財政部已準備制裁39歲的卡巴耶娃，包括凍結其資產，但因美國國家安全委員會介入，而暫時擱置。據報當時有美方官員相信，制裁卡巴耶娃會被視為對普京的「個人攻擊」，擔心令局勢進一步升溫。

美國財政部周二的聲明指卡巴耶娃曾經或仍是俄國權力核心的一份子，因此列入制裁名單，聲明並形容她跟普京「有密切關係」，並指烏克蘭無辜民眾正因俄方非法侵略戰捱苦，但普京盟友卻繼續致富奢華生活。

前體操女王卡巴耶娃 傳為普京誕私生子女

卡巴耶娃是04年雅典奧運藝術體操金牌得主，曾任俄版《Vogue》時尚雜誌封面模特兒、曾發展歌唱事業，亦曾任國會下議院杜馬議員，目前為俄羅斯國家媒體集團(National Media Group)董事會主席。有俄羅斯報章08年披露卡巴耶娃與年長31載的普京訂婚，據稱該報在普京否認報道後幾日停刊。有傳卡巴耶娃於2015及2019年在瑞士等地先後為普京誕下3名子女，包括一對孖仔，並靠普京富貴起來；上月有傳卡巴耶娃再度懷孕。

俄方一直否認普京與卡巴耶娃有關，而卡巴耶娃之前已被歐盟及英國制裁。除了卡巴耶娃，俄國鋼鐵生產商MMK主席拉什尼科夫(Viktor Filippovich Rashnikov)、化肥生產商Phosagro創辦人古里耶夫(Andrey Grigoryevich Guryev)，亦被美財政部列入制裁名單。

俄首斥美方直接介入俄烏戰事

另外，俄國防部周二指出，烏國軍情局高層日前曾向英國《每日電訊》報承認烏軍使用美國提供的「海馬斯」多管火箭系統(HIMARS)，攻擊在烏東頓巴斯等地區的俄軍目標、並造成平民傷亡之前，曾跟華府商量，俄方認為反映美國已正式介入俄烏戰爭。