普京自爆家庭小成員會說流利中文 但提醒學生英文仍很重要

俄羅斯總統普京表示，他的家庭成員中，年紀小的說得一口流利中文。儘管說中文日漸熱門，但普京建議中學生，還是要謹記英文的重要性。

據報普京至少有3個孫子

路透社引述俄羉斯媒體報道，普京與前妻柳德米拉(Lyudmila Ocheretnaya) 2014年離婚，育有兩名女兒，她們能說俄語、英語、德語和法語。普京甚少公開談及自己的家庭，外界所知他至少有3個孫子。

普京周一(2日)探訪俄羅斯聯邦圖瓦共和國(Republic of Tuva)一間中學時告訴學生：「我的家庭成員中，一些年紀小的也會說中文，且說得非常流利。」這所學校在圖瓦的首府克孜勒(Kyzyl)，位於莫斯科以東約4,500公里。