普京自爆家庭小成員會說流利中文 但提醒學生英文仍很重要

俄羅斯總統普京表示，他的家庭成員中，年紀小的說得一口流利中文。儘管說中文日漸熱門，但普京建議中學生，還是要謹記英文的重要性。
據報普京至少有3個孫子
路透社引述俄羉斯媒體報道，普京與前妻柳德米拉(Lyudmila Ocheretnaya) 2014年離婚，育有兩名女兒，她們能說俄語、英語、德語和法語。普京甚少公開談及自己的家庭，外界所知他至少有3個孫子。
普京周一(2日)探訪俄羅斯聯邦圖瓦共和國(Republic of Tuva)一間中學時告訴學生：「我的家庭成員中，一些年紀小的也會說中文，且說得非常流利。」這所學校在圖瓦的首府克孜勒(Kyzyl)，位於莫斯科以東約4,500公里。
中俄關係日益密切
中國與俄羅斯的夥伴關係日益密切之際，中文在俄羅斯已成為熱門外語。普京說，這股趨勢是由發展經濟、政治與社會等方面的往來促成。但德語流利的普京也一直修讀加強英語的課程，並說學生們應牢記英語的重要性，「英語是重要的語言，即是說，以在文化領域融合知識與連繫眾人而論，(英語)可說是對人類貢獻卓著」。
中文迅速成為俄羅斯熱門外語
據2022年人口普查，俄語、英語、韃靼語、德語和車臣語是俄羅斯流通最廣的語言，雖說中文人數少得多，但近年迅速成為熱門外語。
語言研究中心「民族語言網」(Ethnologue)資料顯示，說英語的人口最多，約15億居全球之冠，其次是說中文的、約有11億，之後依次是印度語、西班牙語、阿拉伯語、法語、孟加拉語、葡萄牙語、俄語和烏都語。