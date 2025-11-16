普京被指秘收17歲巨胸情婦 分手贈予千萬元豪宅

被指曾是普京情婦的Alina Kabaeva，於2012年曾穿上低胸裝與普京「合照」。(互聯網)

俄羅斯總統普京常被報道身邊有不少紅粉知己，最近英國傳媒指他曾不時召叫一名17歲輟學少女到其官邸。兩人的關係維持了1年，少女在分手時獲贈價值100萬英鎊(約1,000萬港元)、位於莫斯科的逾1,000呎豪宅，她的父親也受關照獲工作機會，由普京「出糧」。

普京緋聞｜巨胸月曆照吸引普京

《太陽報》稱，現年32歲的Alina Kabaeva於17歲時為政治青年組織Nashi出版的月曆擔任4月女郎，令普京著迷。Nashi向普京送上月曆，期望他能收其中一位女孩作情婦，並附上聯絡資料，藉此增加該青年組織的影響力。報道指，普京被Kabaeva在照片中的巨胸吸引。不久後，Kabaeva接獲相信是普京的助手來電，邀請她到普京的郊區住宅見面。