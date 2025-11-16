普京被指秘收17歲巨胸情婦 分手贈予千萬元豪宅

俄羅斯總統普京常被報道身邊有不少紅粉知己，最近英國傳媒指他曾不時召叫一名17歲輟學少女到其官邸。兩人的關係維持了1年，少女在分手時獲贈價值100萬英鎊(約1,000萬港元)、位於莫斯科的逾1,000呎豪宅，她的父親也受關照獲工作機會，由普京「出糧」。
普京緋聞｜巨胸月曆照吸引普京
《太陽報》稱，現年32歲的Alina Kabaeva於17歲時為政治青年組織Nashi出版的月曆擔任4月女郎，令普京著迷。Nashi向普京送上月曆，期望他能收其中一位女孩作情婦，並附上聯絡資料，藉此增加該青年組織的影響力。報道指，普京被Kabaeva在照片中的巨胸吸引。不久後，Kabaeva接獲相信是普京的助手來電，邀請她到普京的郊區住宅見面。
普京緋聞｜每兩周一次到普京官邸
Kabaeva於2010年和2011年曾多次於晚上「偷渡」到普京的官邸，約每兩周一次。雖然Kabaeva身份隱密，但大家都知道兩人的親密關係，而Kabaeva當年曾參加俄羅斯小組選美並晉身決賽，為免引起太多關注，她最終未有奪冠。Kabaeva曾承認普京喜歡她的照片，但斥有關她與普京有聯繫的提問「愚蠢」。而她在分手後，於2012年曾穿上低胸裝與普京合照。
Kabaeva的父親曾是莫斯科一隊冰上曲棍球隊成員，她與普京分手後，父親獲普京一間宣傳公司聘用，報道指月薪1,000英鎊(約1萬港元)。