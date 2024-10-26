普京被指違背金磚峰會和平宣言　反斥北約東擴言行不一

當地時間24日，俄羅斯總統總統普京在喀山舉辦金磚國家峰會記者會，面對英國BBC記者當面質疑對烏戰爭不義、俄特工在英國「製造混亂」等問題，罕見動怒駁斥，並在結尾稱該記者的提問是「胡說八道」。
據英國《每日郵報》（Daily Mail）25日報道，普京（Vladimir Putin）近日在俄羅斯喀山接待來自世界各國的數十位領導人及高官，包括中國國家主席習近平，北約成員國之一、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），這位俄羅斯總統似乎備受與會者認可。
指責美國策劃烏克蘭政變
然而，當BBC俄羅斯事務編輯羅森伯格（Steve Rosenberg）作為當天（24日）記者會的最後提問者，當面質疑普京派俄軍入侵烏克蘭的舉動，是否與金磚峰會宣言中維護全球「穩定與安全」的呼籲南轅北轍時，普京面露不悅，並低頭用筆在記事本上圈圈畫畫，似乎是在做筆記。
在羅森伯格結束提問後，普京表示，北約東擴侵犯了俄羅斯的安全：「我們多年來一直呼籲（西方）夥伴不要將北約東擴，但被無視了，這公平嗎？（西方）說一套做一套……還進入烏克蘭還建立軍事基地？」他指責美國在2014年策劃烏克蘭政變並為其提供金援。
俄特工在英國街頭「製造混亂」
對於羅森伯格提出了第二個問題，即英國軍情五處聲稱俄羅斯特工在英國街頭「製造混亂」的說法，普京大笑起來，表示感謝羅森伯格的提問，並毫不客氣地斥之為「胡說八道」。
據外媒此前報道，普京與習近平24日在金磚國家峰會發表談話，均談到在加沙走廊與黎巴嫩的戰爭，表明支持讓巴勒斯坦建國的兩國方案，以化解中東衝突危機。此外，普京亦表示莫斯科當局的敵人正利用烏克蘭衝突，並試圖在軍事方面擊敗俄國，但他們不會成功。
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