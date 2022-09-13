普京親信死訊頻傳 再有能源公司負責人墮海亡

俄羅斯出兵烏克蘭後，與克里姆林宮或能源產業有關聯的人士或總統普京政府的權力代理人頻傳事故身亡，引起外界揣測。獲普京委派開發俄羅斯北極地區天然資源的一名能源公司負責人，上周六在俄國對開的太平洋海域，乘船出海時墮海身亡。

普京親信接二連三死 出海時離奇墮海

39歲的Ivan Pechorin是遠東及北極發展公司的董事總經理，最近曾出席烏克蘭問題主戰者於海參威舉行的大型會議。他在鄰近海參威的俄羅斯島附近海域，乘快艇時從船邊跌落海，當局搜索逾一天後發現其遺體。該公司發聲明稱，Pechorin的死亡對朋友和同事是不可彌補的損失，對公司來說也是重大損失。該公司的前行政總裁、43歲的Igor Nosov也於2月時猝死，報道指他中風。報道指，面對西方經濟制裁，而北極地區擁有豐富石油和天燃氣資源，有關能源開發對俄羅斯十分重要。據悉，Pechorin也負責俄東部地區的航空業發展。