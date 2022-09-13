普京親信死訊頻傳 再有能源公司負責人墮海亡

俄羅斯出兵烏克蘭後，與克里姆林宮或能源產業有關聯的人士或總統普京政府的權力代理人頻傳事故身亡，引起外界揣測。獲普京委派開發俄羅斯北極地區天然資源的一名能源公司負責人，上周六在俄國對開的太平洋海域，乘船出海時墮海身亡。
普京親信接二連三死 出海時離奇墮海
39歲的Ivan Pechorin是遠東及北極發展公司的董事總經理，最近曾出席烏克蘭問題主戰者於海參威舉行的大型會議。他在鄰近海參威的俄羅斯島附近海域，乘快艇時從船邊跌落海，當局搜索逾一天後發現其遺體。該公司發聲明稱，Pechorin的死亡對朋友和同事是不可彌補的損失，對公司來說也是重大損失。該公司的前行政總裁、43歲的Igor Nosov也於2月時猝死，報道指他中風。報道指，面對西方經濟制裁，而北極地區擁有豐富石油和天燃氣資源，有關能源開發對俄羅斯十分重要。據悉，Pechorin也負責俄東部地區的航空業發展。
俄羅斯第二大石油公司主席醫院跳樓傳「被自殺」
最近數月最少有7名親克里姆林宮的公司高層死亡，所有死亡個案均被列作意外或自殺，但有人揣測這些高層或威脅普京權力，或曾接觸敏感資料，因而被「踢出局」。俄羅斯第二大石油公司盧克石油(Lukoil)主席Ravil Maganov，本月1日從莫斯科一間醫院6樓的窗戶跳樓身亡，有報道指他「被拋出窗外」前遭毆打，惟有關消息未經證實。盧克石油之前曾反對出兵烏克蘭。與俄羅斯天然氣公司(Gazprom)有關的公司也有最少3人死亡，包括一間為Gazprom關聯公司提供物流運輸服務的公司負責人，在泳池內溺斃，另兩人分別吊頸自殺和被發現在寓所內因刺傷死亡。
烏克蘭富商夫婦倒斃寓所內 被指婚變妻殺夫
其他死亡個案包括5月時，與盧克石油有關聯的富翁Alexander Subbotin身故，有指他遭落毒引發心臟病發死亡。在4月，與俄金融機構Gazprombank有密切關係的有錢前官員Vladislav Avayev殺死妻女後再自殺。報道指，他妻子承認與司機有染並懷孕，令他怒殺妻女，但其朋友都不相信有關說法，另有指他知道克里姆林宮精英的財政秘密。在上周，烏克蘭出生的富商Yevgeny Palant與同是烏克蘭人的妻子被發現倒斃寓所內，身上有刀傷。有傳媒聲稱，Palant要求離婚，女方不甘心殺死他再自殺，但兩人的朋友強烈不同意有關說法。