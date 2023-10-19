普京訪華期間 隨扈攜「核按鈕」手提箱罕見曝光(有片)

在「習普會」後，普京被拍到在保安人員包圍保護下前往另一場會議，身後的兩名俄羅斯海軍軍官，兩人各自手持一個公事包，據報是「核按鈕手提箱」。有俄媒記者在社交平台表示，如沒這些公事包，普京的旅程不算完整，暗示這兩個手提箱非普通物件。

俄羅斯總統普京本周訪問北京出席一帶一路論壇及與國家主席習近平會面，有傳媒周三（18日）罕有拍到普京隨行軍官手持用來下令發射核彈的「核按鈕手提箱」，引起外界關注。

俄羅斯的核按鈕手提箱傳統上由與普京同行的海軍軍官攜帶，以高加索山脈的切格特山「Cheget」命名，很少被外界拍到，今次可說是罕見曝光。據報道，核按鈕手提箱一般由總統與軍事高層一同啟動，俄羅斯國防部長紹伊古也有一個相同設備。

美國總統也有類似的公事包，俗稱「核足球」，公事包裝有總統不在白宮時用來驗證發射核子飛彈命令的代碼。