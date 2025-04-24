普京贈特朗普畫像　畫家：呈現鮮血、傷痕和勇氣

俄羅斯總統普京今年3月贈送一幅肖像畫給美國總統特朗普，據指令特朗普深受感動。繪製這幅畫作的俄羅斯畫家Nikas Safronov接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪，揭露他的創作理念。

普京所贈送的畫作描繪了特朗普在2024年7月賓州競選活動中遭遇暗殺未遂後，在台上高舉拳頭的場景。Nikas Safronov表示：「對我來說，呈現他的鮮血、傷痕以及他在遇刺時展現出的勇氣是很重要的。他沒有崩潰或害怕，反而舉起手臂象徵自己與美國同在，並將帶領美國重返應有的地位。」他又透露，當初有人來找他，說希望他能按照自己所看到的特朗普來畫，他最初並不知道這個請他繪製特朗普畫像的「顧客」是誰，因為「有些顧客不會說得太詳細」，但他也推測是與克里姆林宮有關，因此決定不收任何費用。後來，普京親自聯繫他，並告訴他，這幅畫對於改善俄美關係至關重要。