普京贈金正恩俄製轎車 金與正︰締造格外親密關係

俄烏戰爭持續、俄羅斯與西方諸國關係繃緊，令俄方與北韓愈行愈近。朝中社報道，北韓領袖金正恩收到俄羅斯總統普京送贈的俄製專用轎車。金正恩胞妹金與正表示，這份禮物清楚證明朝俄兩國首腦締造了「格外親密的關係」。克里姆林宮則稱，因為金正恩去年訪俄時表示喜歡該車，故決定送給他。俄方做法被指無視聯合國安理會對北韓的制裁。 朝中社報道，北韓勞動黨中央委員會副部長金與正等幹部，周日從俄方收到普京作為禮物、贈給金正恩的俄製專用轎車。報道指，該車是「清楚地證明朝俄兩國首腦締造的格外親密關係的最好禮物」，並說金與正向俄方鄭重轉達金正恩對普京的感謝和問候。報道未有說明是何款汽車。

俄方︰因為金正恩喜歡該車 克里姆林宮發言人表示，當日金正恩訪問東方太空發射場時，「在普京介紹下，他(金正恩)看著該車，就像很多人一樣喜歡它……因此便有此(送車)決定」，並稱會繼續與包括北韓在內等鄰國，深化關係。 有南韓傳媒指，金正恩去年訪俄時，普京曾向他介紹俄產高級轎車阿魯斯(Aurus)。報道又指，高級車輛是聯合國安理會對北韓制裁中，禁止直接或間接對朝提供、銷售和轉移的奢侈品，指俄羅斯的做法可能會違反安理會決議。