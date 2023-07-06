普京邀8歲童訪問展現慈祥一面　一齊致電財長尋求經費(有片)

俄羅斯總統普京早前到南部達吉斯坦共和國(Dagestan)視察，一名8歲女童因當日未能得見普京而失望落淚，詎料獲得普京邀請到訪克里姆林宫。普京於周二(4日)在克宮接見該名女童，還邀請對方一起打電話給財政部長，替其鄉追加預算，交談過程中，不時展露出慈祥的笑容。

普京上周訪問達吉斯坦期間，8歲女童Raisat Akipova當日未能親眼見到普京，失望流淚，影片期後在俄羅斯媒體瘋傳，她與父母受邀前往克里姆林宮。克宮釋出影片，顯示普京手持2束花，親切地擁抱Raisat Akipova，親吻她的頭頂。普京甚至將辦公桌位置讓給Raisat Akipova坐，期間不時展露和靄慈祥的笑容。