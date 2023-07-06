普京邀8歲童訪問展現慈祥一面　一齊致電財長尋求經費(有片)

俄羅斯總統普京早前到南部達吉斯坦共和國(Dagestan)視察，一名8歲女童因當日未能得見普京而失望落淚，詎料獲得普京邀請到訪克里姆林宫。普京於周二(4日)在克宮接見該名女童，還邀請對方一起打電話給財政部長，替其鄉追加預算，交談過程中，不時展露出慈祥的笑容。
普京上周訪問達吉斯坦期間，8歲女童Raisat Akipova當日未能親眼見到普京，失望流淚，影片期後在俄羅斯媒體瘋傳，她與父母受邀前往克里姆林宮。克宮釋出影片，顯示普京手持2束花，親切地擁抱Raisat Akipova，親吻她的頭頂。普京甚至將辦公桌位置讓給Raisat Akipova坐，期間不時展露和靄慈祥的笑容。
影片亦可見，普京引導Raisat Akipova致電財長西盧安諾夫(Anton Siluanov) ，對方很快答應替達吉斯坦追加預算。普京開心向Raisat Akipova表示，「太好了！我們為達吉斯坦取得50億盧布(折合約4.3億港元)。」普京坦言，看到Raisat Akipova哭泣的影片後，內心感到很難過，因此邀請這一家子來克宮作客。普京最後在一本紀念冊上簽名，並送給這家人。
普京自叛亂事件後大搞形象工程
普京於華格納集團(Wagner Group)叛亂後威信受到挑戰。他叛亂後首度離開首都莫斯科，前往達吉斯坦視察，一向嚴肅的他罕見地還走進人群握手，與一名女孩貼頭拍照，還親吻她額角，展示熱情親民一面。西方分析認為，他要向外界展示雖然發生僱傭兵華格納集團叛變，但他仍獲民眾愛戴支持，並重建他是俄羅斯定海神針的形象。
A touching moment— Sputnik India (@Sputnik_India) July 5, 2023
President #Putin invited Raisat Akipova from Derbent, #Dagestan, to the #Kremlin. The girl was upset that she had not gotten a chance to see the head of state when he visited the city. Along with the schoolgirl, her parents came to the Kremlin. #Russia pic.twitter.com/u5aJ3CqViw