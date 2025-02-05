普京重啟前蘇聯歌唱大賽　邀中國、古巴等對抗《歐洲歌唱大賽》(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭後被禁止參「歐洲歌唱大賽」

報道提到，「國際廣播與電視組織歌唱大賽」最早於1960年代由蘇聯時期領袖布里茲涅夫(Leonid Brezhnev)發起，當時有東歐地區及古巴等共產國家參與，以對抗西方資本主義的「歐洲歌唱大賽」(Eurovision)，網上仍可找到當年「國際廣播與電視組織歌唱大賽」的比賽片段。在蘇聯瓦解後，俄羅斯曾參與「歐洲歌唱大賽」，但在2022年入侵烏克蘭後被禁止參賽。「歐洲歌唱大賽」經常表揚LGBT+(同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒)主題及表演者，「國際廣播與電視組織歌唱大賽」則將採取更嚴肅的基調，強調尊重「傳統的普世、精神和家庭價值」。