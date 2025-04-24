普京10歲私生子照片外洩 被指俄羅斯最孤獨男孩

普京10歲私生子Ivan Vladimirovich Putin照片在網上流出。(互聯網)

俄羅斯總統普京多年來只對外公開與前妻所生的兩名女兒，但較他年輕30歲的前體操女王卡巴耶娃(Alina Kabaeva)與他秘戀多年，屢傳為普京誕下私生子。一名據悉是普京長子的10歲男童照片近日在網上流出，若傳言屬實，這將是普京兒子首次曝光。從照片可見，小男孩的樣子有點像普京，報道形容他是俄羅斯最孤獨的男孩。

普京還有一名4歲兒子 普京兒子照片在反俄政府Telegram頻道「VChk-OGPU」出現， 指他是俄羅斯最秘密、也可能是最孤獨的男孩，又透露普京兒子的名子為「Ivan Vladimirovich Putin」。報道提到，普京兒子很少機會與其他孩童接觸，只有保鑣、家庭女教師和教師相伴，與他父親在蘇聯時期的孩童時代一樣。報道又提到，Ivan有一名4歲弟弟。報道指，普京原秘密聘請了英國人和新西蘭人作為兒子的家庭教師，但因為俄羅斯與烏克蘭開戰，改聘了南非人教導孩子英語。